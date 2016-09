Priestewitz streicht frühzeitig die Segel SpG FV Gröditz 1911 II/Pulsen setzt sich mit 2:1 gegen Traktor durch. SG Canitz gewinnt 2:1 in Kalkreuth. Röderau verzichtet.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Der erste Kreisoberligist hat sich bereits aus dem Pokal-Wettbewerb verschiedet. In der Ausscheidungsrunde unterlag der SV Traktor Priestewitz bei der SpG FV Gröditz II/Pulsen mit 1:2 (0:2). Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und lagen nach sieben Minuten durch Tore von Martin Koch und Henry Packroff schon mit 2:0 in Führung. Der Favorit konnte erst neun Minuten vor dem Abpfiff durch Florian Czayka verkürzen. Die SG Canitz mühte sich beim SV Traktor Kalkreuth zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg. Stephan Walther (34.) sorgte für die Pausenführung der Hausherren, ehe Toni Schurig nach dem Seitenwechsel doppelt traf (60., 69.). Auch die „Zweite“ der Canitzer steht nach dem 3:1 (2:0)-Heimsieg über Zehren in der nächsten Runde.

Nünchritzer erzielt fünf Treffer

Der SV Lok Nossen absolviert seine Begegnung beim Weistropper SV/Klipphausen erst am 24. September, der SV Röderau-Bobersen hat gar nicht erst für den Kreispokal gemeldet. Die anderen zehn Kreisoberligisten erhielten ein Freilos.

Den einzigen zweistelligen Sieg landete Wacker Nünchritz bei Fortuna Leuben. Dabei gelangen Nico Müller fünf Tore. Patrick Vanselow markierte für den SV Koselitz beim 9:0 (3:0) in Merschwitz einen „Dreier“. Auch Scott Spallek traf dreimal für den Meißner SV II beim 6:1 (4:0)-Heimsieg über den SV Wildenhain. Und auch der Lommatzscher Dirk Thieme steuerte drei Treffer zum 5:0 (1:0) in Hirschstein bei. Das gleiche Kunststück gelang Daniel Seick, der den SV Deutschenbora zu einem 5:2 (1:0) bei der SG Miltitz führte. Tony Wachtel traf beim 4:2 (2:2) des SV Strehla II in Zeithain ebenfalls dreimal ins Schwarze.

Der Weinböhlaer Reserve reichten selbst vier Auswärtstore beim SV Fortschritt Meißen II nicht zu einem Weiterkommen (4:5). In den 20 Spielen der Ausscheidungsrunde fielen 115 Tore. (js)

zur Startseite