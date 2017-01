Priestewitz senkt Abwassergebühr Unglaublich, aber wahr: Allen Preissteigerungen zum Trotz überraschte die Gemeinde damit ihre Bürger zum Jahresanfang.

Wasser kostet immer doppelt: dann, wenn es als Trinkwasser aus der Leitung kommt, und noch einmal, wenn es als Abwasser im Abfluss verschwindet. Immerhin, die Abwasserkosten konnten in Priestewitz gesenkt werden, so dass die Bürger nun ab 1. Januar 21 Cent weniger pro Kubikmeter bezahlen müssen.

Michael Martin – studierter Diplom-Kaufmann – ist seit 1. Oktober 2015 als Kämmerer in Priestewitz tätig.

Kleine Geschenke muss es nicht nur am Heiligen Abend geben: Die Bewohner von Priestewitz etwa wurden erst nach dem Fest damit beglückt, dass sich der Beitrag für das Abwasser ab 1. Januar 2017 verringern wird. Nicht gleich um mehrere Euro zwar. Aber getreu dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“, sinkt die Schmutzwassergebühr dennoch von bisherigen 2,36 Euro auf 2,15 Euro je Kubikmeter Abwasser.

Eine Verringerung um 21 Cent, die vorerst bis zum Jahr 2020 festgeschrieben ist und nicht von ungefähr kommt. „Zum einen ist die Gemeinde ohnehin laut Gesetz verpflichtet, die Nutzungsgebühren aller fünf Jahre neu zu kalkulieren. Andererseits sind die Gegebenheiten in Priestewitz so, dass wir da wirklich noch mal rechnen mussten“, sagt Michael Martin.

Wie der Kämmerer betont, sei in der Großgemeinde mit seinen nunmehr 22 Ortsteilen in den 1990er Jahren sehr viel Geld in das Abwassersystem investiert worden. Die Verwaltung um ihren damaligen Bürgermeister Ernst-Georg Rendke (CDU) habe im Einvernehmen mit dem Gemeinderat versucht, einen Großteil der seinerzeit opulent aufgelegten Förderprogramme abzufassen.

Eine gute Entscheidung, angesichts von traumhaften Sätzen um die 90 Prozent finanzieller Zuwendung. „Aus diesem Grund können wir sagen, dass wir zu den wenigen Gemeinden im Landkreis Meißen gehören, die jetzt über ein gut ausgebautes Schmutzwassersystem verfügen“, sagt Michael Martin. Lediglich im Ortsteil Priestewitz selbst gebe es ebenso wie in den kleineren Nebenstraßen von Baselitz und Porschütz noch Kanäle aus den 1930er und - 40er Jahren. Auch Kleinkläranlagen – in Gemeinden wie dem benachbarten Ebersbach noch immer ein großes Problem – würden nur noch von wenigen Einwohnern betrieben.

Unterm Strich, so Michael Martin, befände sich Priestewitz somit in der komfortablen Situation, keinen Investitionsstau im Rathauskeller schlummern zu haben. Was noch erneuert werden müsse, erledige man im Zuge der obligatorischen Straßenbaumaßnahmen. Regelmäßige Kanalbefahrungen bewahrten überdies vor unschönen Überraschungen. „Und weil das eben alles so ist, haben wir nicht so viel Geld aufwenden müssen.

Geld, das ja aus den gezahlten Abwassergebühren stammt, und auf dem Weg der Investitionen eigentlich wieder dem Bürger zugute kommen soll“, erklärt der studierte Diplom-Kaufmann. Entsprechend der in Sachsen geltenden gesetzlichen Regelungen sei für diesen Fall vorgesehen, die Überzahlungen – in Priestewitz belaufen sie sich immerhin von 2009 bis 2015 auf rund 179 000 Euro – über eine abgeminderte Gebühr an die Einwohner zurückzuführen.

Die Gemeinde, so Michael Martin, nehme auf diese Weise im Übrigen gut 24 000 Euro weniger ein. Befürchtungen, es könnten deshalb langfristig nicht ausreichend finanzielle Mittel für den Neubau oder die Sanierung von Abwasseranlagen zur Verfügung stehen, müsse indes kein Priestewitzer haben. „Wir sind jederzeit in der Lage,, die Gebühr wieder neu zu berechnen und den demografischen als auch den investiven Gegebenheiten anzupassen“, beruhigt Michael Martin.

