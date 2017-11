Kegeln OKV-Meisterliga 120 Wurf Priestewitz besiegt den Spitzenreiter

Priestewitz. Zum letzten Heimspiel in diesem Kalenderjahr hatte sich der Spitzenreiter der Staffel, die TSG Bernsdorf angesagt. Motiviert durch den Auswärtssieg in Gröditz wollte der SV Traktor Priestewitz auch gegen Bernsdorf gewinnen. Doch schon im 1. Durchgang musste Priestewitz auf der 2. Bahn auswechseln, das Duo Hagen Nitzsche/Falk Meinel (501) konnte nicht punkten. Viel besser machte es der 2. Spieler, Hans-Jörg Hähne. Er kam von Bahn zu Bahn immer mehr ins Spiel und holte mit der Tagesbestleistung von 556 den 1. Mannschaftspunkt. Im 2. Durchgang konnte sich Priestewitz durch Karsten Hähne (536) und Jürgen Kunow (536) beide Mannschaftspunkte sichern und etwas absetzen. Doch Bernsdorf kam noch mal stark auf, holte beide Mannschftspunkte gegen René Eifrig (515) und Sebastian Schwarz (498), hatte aber am Ende bei 3:3 Mannschaftspunkten mit 3142:3131 Kegel das Nachsehen in einem spannendem Spiel. (Hagen Nitzsche)

