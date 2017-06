Prießnitz für alle?

Noch ist etwas Zeit, um sich über die künftige Nutzung der Prießnitz Gedanken zu machen. Doch Anfang 2020 wird es ernst: Dann will das Umweltamt den Abschnitt zwischen Hohnsteiner und Prießnitzstraße ausbauen. Dafür müssen rund 100 Hobbygärtner ihre Parzellen räumen. Denn der Fluss soll um zehn bis 15 Meter verlegt werden, damit er künftig vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt ist. Dann schlängelt er sich dort entlang, wo sich derzeit die 36 Gärten der Sparte „Prießnitzaue“ befinden. Ob ein Teil wieder bezogen werden kann, ist unklar – ebenso wie die künftige Nutzung des gesamten Areals. Hierfür sollen an diesem Sonntag im Biergarten des Oosteindes auf der Prießnitzstraße 18 Ideen gesammelt werden.

Die Diskussionsrunde mit Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen und Stadträtin Tina Siebeneicher (beide Grüne) schließt sich an einen Spaziergang durch die Neustadt zum Thema Urban Gardening und Grünflächen an. Start ist um 10.30 Uhr am Gemeinschaftsgarten im Alaunpark. Dann geht es zu einer Urban-Gardening-Fläche am Martin-Luther-Platz. (SZ/sag)

zur Startseite