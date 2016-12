Priebers Haus wird versteigert Das Mindestgebot für die Immobilie in der Inneren Weberstraße 12 in Zittau liegt bei 125000 Euro. Sie gehörte einst zu den prunkvollsten Handelshöfen der Stadt.

Blick in die Innere Weberstraße. © Rafael Sampedro

Das von Kaufmann Johann Prieber im Jahre 1770 erbaute und als „Priebersches Haus“ bekannte Anwesen in der Inneren Weberstraße 12 kommt unter den Hammer. Das Grundstück reicht bis auf die Lindenstraße 5. Das Mindestgebot liegt bei 125000 Euro, die Grundstücksauktion findet am 17. Dezember gegen 11 Uhr im Berliner abba-Hotel in der Lietzenburger Straße statt. Das denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshaus ist ein Einzeldenkmal im Sanierungsgebiet. Insgesamt bestehe Sanierungs- und Modernisierungsbedarf, heißt es im Exposé.

Die Größe des Zweifrontengrundstücks mit Ost- und Westflügel beträgt insgesamt 1140 Quadratmeter. Einige Wohnungen und 13 Stellplätze auf dem Hof sind vermietet, Teile der Nutzfläche stehen leer. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Gewerbeeinheiten. Die Gaststätte mit 55 Quadratmetern ist an ein russisches Bistro vermietet. Das Rokokoportal, Stuckdecken, kunstvoll gearbeitete Türen und Tore in der Beletage und Parkettfußböden im Innern sowie Monogramm des Bauherrn, hohe Fenster und ein Balkon mit schmiedeeisernem Geländer belegen, dass die Immobilie einst zu den größten und prunkvollsten Handelshöfen der Stadt Zittau gehörte. (mh)

zur Startseite