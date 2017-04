Prickelndes vom Prinzen Das Weingut zur Lippe baut schrittweise seine Sektlinie aus und plant eine neue Vinothek.

Sekt aus dem eigenen Haus: Die beiden Geschäftsführer des Weinguts Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe Georg Prinz zur Lippe und Jacques du Preez (rechts) freuen sich über einen guten Jahrgang 2016, von dem bereits erste Sorten auf Flaschen gezogen wurden. © Claudia Hübschmann

Dreißig Monate sind für Kellermeister Jacques du Preez vom Weingut Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe das mindeste. So lange lässt der Mit-Geschäftsführer des Unternehmens seine Sekte in den Flaschen auf der Hefe liegen. Sie sollen ausreichend Zeit erhalten, die Extrakt- und Geschmacksstoffe in sich aufzunehmen. Erst dann wird die Hefe aus der Flasche entfernt und diese verkorkt.

Fast im Verborgenen hat sich das Weingut Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe zu einem nach sächsischen Maßstäben nicht zu unterschätzenden Sekthersteller gemausert. Seit 2013 stellen die Proschwitzer das edle Getränk in eigener Regie her. Für rund 100 000 Euro soll dieses Jahr neue Technik angeschafft werden. Kenner dürfen sich als neue Sorte auf einen Traminer-Sekt Brut Nature freuen.

Insgesamt avisiert Kellermeister du Preez eine Jahresproduktion von rund 20 000 Flaschen Sekt an, die sich auf acht Sorten für die beiden Vertriebslinien des Hauses verteilen. 20 bis 30 Prozent der Weine von den knapp 100 Hektar Rebflächen des Betriebes werden unter der Marke Weinhaus Prinz zur Lippe verkauft. Das Angebot richtet sich zum Beispiel mit dem Sekt Cuvée Alexandra für 14 Euro an preisbewusste Einsteiger, die nach einem klaren und ausdrucksstarken Produkt suchen. Die zum Verband der Prädikatsweingüter gehörende Linie Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe bleibt den noch exklusiveren Weinen und Sekten für 19 Euro vorbehalten.

Sein Ziel sei es, mit innovativen Produkten zu zeigen, welches Potenzial im Weinanbaugebiet Sachsen stecke, so Geschäftsführer Georg Prinz zur Lippe am Montag. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen konnten er und seine Mannschaft an diesem Tag Hunderte Gastronomen und Hoteliers zur fünften Hausmesse des Unternehmens begrüßen.

Kellermeister du Preez zufolge lag der Ertrag des Jahrgangs 2016 leicht über dem Durchschnitt der letzten Jahre von 4 500 Hektolitern. Abgefüllt wurden bereits die frühen Sorten wie Goldriesling, Müller-Thurgau und Elbling. Weine, die später einmal das Prädikat Kabinett verdienen sollen, lässt der gebürtige Südafrikaner dagegen noch reifen. Die guten Lesemengen von 2015 und 2016 haben die Lage im Keller entspannt.

Für das laufende Jahr plant der Familienbetrieb eine Investition in Proschwitz selbst. Im Dienerhäuschen wird eine Vinothek eingerichtet, in der es künftig zudem kleine Speisen geben soll. „Wir erfüllen damit einen Wunsch vieler Besucher“, sagt Alexandra Prinzessin zur Lippe. Bislang mussten die Gäste zum Wirtschaftshof des Unternehmens ins benachbarte Zadel fahren, um die Weine und Sekte des Hauses zu erwerben. Dieser Weg fällt nun weg.

Eine weitere Baustelle machen die zur Lippes im Internet auf. Die Internetseite des Weinguts erhält ein neues Aussehen. Mit maximal drei Mausklicks sollen Besucher dort zu ihrem Ziel gelangen – sei es nun der Webshop oder der Veranstaltungsüberblick. Zudem werden die Angebote künftig auch in Englisch verfügbar sein. In den vergangenen Jahren sei das Publikum in Proschwitz immer internationaler geworden, sagt Alexandra Prinzessin zur Lippe.

So würden häufiger amerikanische Reisegruppen kommen. Umgekehrt erschließt sich das Unternehmen schrittweise neue Auslandsmärkte. Der Exportanteil liegt nach Auskunft des Geschäftsführers mittlerweile bei rund 6,5 Prozent. Taiwan, China, Singapur und Amerika zählt Georg Prinz zur Lippe als die wichtigsten Abnehmer weltweit auf. Deutschland bleibe jedoch mit Abstand der vom Umsatz her gesehen größte Markt für das Weingut. Das liege nicht zuletzt an den im Vergleich zur internationalen Konkurrenz eher kleineren Produktionsmengen. Eine weitere Expansion in der Fläche sei nicht geplant, so der größte sächsische Privatwinzer.

Wachsen lässt sich eher bei Vielfalt und Qualität. Wenn dreißig Monate die Mindestlagerzeit beim Sekt in Flaschengärung sind, wo liegt dann ein Maximum? Jacques du Preez lächelt. Er habe einige kleinere Chargen zu liegen, die 60 oder auch 80 Monate reifen könnten. Mehr wolle er nicht verraten. Das sei Zukunftsmusik.

zur Startseite