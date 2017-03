Preusker zwischen leeren Regalen Wegen Renovierung geschlossen: Noch bis 3. April müssen die Leser der Karl-Preusker-Bücherei auf neue Lektüre verzichten.

Die Bibliothek in Großenhain wird renoviert. Auch Gründervater Karl-Benjamin Preusker – Schöpfer der ersten deutschen Volksbücherei – ist betroffen. Seine Büste ist zurzeit umstellt von leeren Regalen. © Klaus-Dieter Brühl

Online-Ausleihe lohnt sich derzeit für Großenhainer Leseratten mehr als sonst. Denn das Haus am Neumarkt konnte die letzten Wochen aufgrund von Renovierungsarbeiten nur eingeschränkt arbeiten. Ab der kommenden Woche ist die Bücherei ganz geschlossen. Für jene, die Bücher, CD oder Spiele ausgeliehen haben, gelten aber besondere Leihfristen.

Gemalert wurde die untere Etage der Karl-Preusker-Bücherei erstmalig seit der Wiedereröffnung nach der Großsanierung vom Jahr 2005. „Voriges Jahr war aber schon die Kinderbücherei in der oberen Etage dran, und 2010 haben wir bereits den Fußboden abgeschliffen und nachgeölt“, so die Bibliotheks-Mitarbeiterinnen Kathrin Schäfer und Anja Hofmann. Welche Kraftanstrengung fürs Aus- und Einräumen dafür nötig ist, kennen sie also noch recht gut. Vor drei Wochen haben die Bibliothekarinnen mit Unterstützung von Helfern rund 20 000 Medien der Erwachsenenabteilung in 500 Kisten gepackt. Die stehen nun im Treppenhaus ganz oben und müssen ab nächster Woche wieder eingeräumt werden. Die leeren Regale warten derweil in den Gängen und im Eingangsbereich, wo sie die Büste von Bibliotheksgründer Preusker gänzlich eingehaust haben. Im Ausleihraum trocknet derweil der Fußboden bei geöffneten Fenstern.

„Es wird noch einmal richtig viel Arbeit“, so die beiden Frauen. Doch der Bauhof hat Hilfe zugesagt beim Einräumen der Regale. Dass die Arbeiten nötig waren, steht außer Frage. „Wir sind ein stark frequentiertes Haus“, sagt Kathrin Schäfer. Das hätte sich auch während der Einschränkungen der letzten Zeit gezeigt – die Leser kamen trotzdem. Denn die Ausleihe wurde komplett in die erste Etage verlegt. Hier ist auch ein Mindestsortiment an neuen Büchern, Zeitschriften und Film-DVD zur Ausleihe. Rote Pfeile zeigten den Besuchern den Weg nach oben.

Selbst für Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen dürfte die Umstellung kaum problematisch gewesen sein: Denn es gibt einen Fahrstuhl im Haus.

Wiedereröffnung und Frühlingsfest

Für alle kleinen und großen Besucher gibt es dann Rätsel rund um die Natur und eine Leseecke mit vielen neuen Büchern rund um die Frühlingszeit. Wer möchte, kann ein ausgeblasenes Ei mitbringen – und den Unkostenbeitrag von 2,50 Euro bitte nicht vergessen.

www.buecherei.grossenhain.de

