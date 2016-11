Prestige, Tradition, Hass Wenn Chemie und Lok Leipzig gegeneinander spielen, geht es um mehr als nur Fußball. Die Sicherheitslage ist angespannt.

Als Bayern-Jäger Nummer eins sorgt RB Leipzig derzeit bundesweit für positive Schlagzeilen. Doch die heile, saubere Fußball-Welt in der Messestadt, für die der Bundesliga-Aufsteiger steht, könnte am Sonntag immensen Schaden nehmen.

Vor dem Viertelfinale im Sachsenpokal zwischen den Erzfeinden BSG Chemie und 1. FC Lokomotive Leipzig fragen sich derzeit viele nur eines: Wie schwer werden die erwarteten Ausschreitungen? Die Polizei ist zumindest in höchster Alarmbereitschaft, und die verfeindeten Fan-Lager haben sich schon im Vorfeld gegenseitig provoziert. „Beide Gefühle, Bedenken und Vorfreude, halten sich die Waage“, sagte Chemie-Vorstandssprecher Dirk Skoruppa. Für Lok-Präsident Jens Kesseler ist es „eines der geschichts-trächtigsten Derbys in Europa.“

Aber eben auch eines mit großem Gewaltpotenzial. Denn beide Klubs verbindet eine jahrzehntelange, tief verwurzelte Rivalität. So ist die Stimmung seit Wochen angespannt. Am Donnerstag hingen an Brücken in und um Leipzig 30 Strohpuppen in grün angemalten Einweg-Maleranzügen. Grün-Weiß sind die Vereinsfarben von Chemie. Und auch die Chemie-Ultras stichelten vor dem Spiel der Spiele.

Am Sonntag werden deshalb mehrere Hundertschaften der Polizei im Einsatz sein. Doch der Sportpark in Leutzsch ist für solche Risikospiele eigentlich nicht ausgelegt. Ein Umzug in die Red-Bull-Arena kam für Chemie aber aufgrund der Ablehnung von RB Leipzig gar nicht infrage. Problematisch ist, dass sich auch andere Fan-Gruppen angekündigt haben: Bei Chemie vor allem Ultras aus der Szene von Eintracht Frankfurt, aufseiten von Lok werden Anhänger des Halleschen FC, BFC Dynamo und Hansa Rostock erwartet. Auseinandersetzungen in anderen Teilen der Stadt sind vermutlich kaum zu verhindern.

Dass in einem Fußballspiel zwischen einem Fünft- und einem Viertligisten solch ein Gewaltpotenzial steckt, hat mit der Geschichte zu tun. In den 1950er-Jahren entstand eine Rivalität zwischen den Vereinen aus den Stadtteilen Probstheida (Lok) und Leutzsch (Chemie). Später beschloss die DDR-Führung, die besten Spieler zu ausgewählten Vereinen zu delegieren. In Probst-heida sollte so ein geförderter Verein entstehen. Daraus wurde Lok. Die übrig gebliebenen Spieler wurden als „Rest von Leipzig“ bekannt, gründeten Chemie – und gewannen trotzdem in der Saison 1963/64 die DDR-Meisterschaft.

Nach der Wende entwickelten sich die Fanlager politisch auseinander: Lok hatte viele Jahre zahlreiche Fans aus der rechten Szene und hat mit diesem Erbe immer noch zu kämpfen. In Leutzsch ist die Szene dagegen eher links. (dpa)

TV-Tipp: Der MDR sendet am Sonntag ab 12.20 Uhr live.

zur Startseite