Premierenfieber in Görliwood Yvonne Catterfeld und Götz Schubert sind zum Filmpalast Görlitz gekommen, um den ersten Teil der Krimireihe „Wolfsland“ vorzustellen - und mit ihnen viele Fans.

Filmpremiere am Donnerstagabend im Görlitzer Kino. Mit dabei sind auch die Hauptdarsteller Yvonne Catterfeld und Götz Schubert. © nikolaischmidt.de

Ein roter Teppich und viele Menschen mit Handys und Fotoapparaten. Der Grund: Am Donnerstagabend war Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld wieder in Görlitz und erschien mit Götz Schubert vor dem Filmpalast. In der Stadt hat sie im Sommer 2015 und in diesem Frühling als Kommissarin Viola Delbrück für die neue MDR/ARD-Krimireihe „Wolfsland“ gedreht. Der erste Teil „Ewig Dein“ flimmerte am Abend erstmals über die Leinwand des Kinos. Am 8. und 15. Dezember laufen die Krimis jeweils um 20.15 Uhr in der ARD. (SZ)

zur Startseite