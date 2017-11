Premierenapplaus für Sarrasani

André Sarrasanis neue Show feiert Premiere. © kairospress

Dresden. Im voll besetzten Trocadero hat André Sarrasani am Freitagabend die Premiere seiner neuen Show „Elements III“ gefeiert. Mit beeindruckender Artistik, phantastievollen Ballettchoreografien, tollen Kostümen und verblüffenden Zaubertricks sorgte das Programm für Staunen und gute Laune. Nach all den Nachrichten über die Insolvenz des Zirkus-Varietees schien das Publikum erleichtert über die Leichtigkeit des Abends.



„Der Circus muss spielen, jetzt und in der Zukunft“ lautet André Sarrasanis Credo. Das beschwört er förmlich mit seinem Auftakt in die neue Saison. Micro Reeh kreiert das Fünfgängemenü mit Rote-Rüben-Süppchen, gratiniertem Ragout und argentinischem Rindersteak. Wie Clown Yello ein ganzes Männerquartett ohne Strick und Zwang fesselt und Gastgeber Sarrasani das Zelt buchstäblich verzaubert, lesen Sie am Montag in der Sächsischen Zeitung und auf sz.online.

