Premieren beim Pfefferkuchenmarkt

Ella ist von ihrem bemalten Pfefferkuchen total begeistert. © Rene Plaul

Vielleicht wird dieser Spruch ja mal so legendär, wie jenes „O zapft is“ vom Münchner Oktoberfest? „Die Läden hoch!“, rief Peter Kotzsch in die Runde, der Innungsmeister der Pulsnitzer Pfefferküchler und eröffnete so den 14. Pfefferkuchenmarkt. Es dauerte nicht lange, da bildeten sich schon die ersten Schlangen an den Verkaufsbuden – die Pulsnitzer Pfefferkuchen sind eben begehrt, freuten sich die Pfefferküchler.

Für die frisch „gebackene“ Bürgermeisterin Barbara Lüke war es dabei das erste Mal, dass sie den Pfefferkuchenmarkt mit eröffnen konnte. Als Schirmherr fungierte diesmal Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU), der beim anschließenden Rundgang übrigens mit dem Satz auffiel, er wolle eine Runde ausgeben. Was natürlich sofort aufhorchen ließ, immerhin ist der sächsische Kassenwart in Regierungskreisen für seine sprichwörtlich zugenähten Taschen bekannt. Unland meinte allerdings eine Runde Pfefferkuchen, die er als energiereiche Muntermacher bei einer der nächsten Marathonsitzungen seinen Mitstreitern spendieren wolle. Eine Lieferung, die die Pulsnitzer Bürgermeisterin gern übernehmen wolle, wie sie erklärte. Und augenzwinkernd anfügte: „Schade, dass es den Titel ’Sächsischer Hoflieferant‘ nicht mehr gibt …“

Tipps von Madame Rosa

Der Pfefferkuchenmarkt war also durchaus eine fröhliche Angelegenheit. Dafür sorgte auch eine weitere Neue. „Madame Rosa“ nämlich – alias Uta Davids. Sie ist jetzt der gute Geist des Marktes. Sie erklärt den Gästen die Besonderheiten, erzählt Geschichten rund um das begehrte Gebäck, flaniert entspannt durch das bunte Treiben und lockert die entspannte Atmosphäre noch ein bisschen weiter auf.

So konnte auch der doch recht heftige Regen am Sonnabend die Stimmung und die Kauflaune der Gäste nur wenig trüben. „Sicher, es kamen etwas weniger Neugierige in der Zeit, doch insgesamt ist es wieder sehr gut“, freute sich Andreas Hultsch, der „Himmelsbäcker“. Er ist längst Stammgast auf dem Pfefferkuchenmarkt. Wie auch etliche Künstler, die für einen interessanten Rahmen rund ums Hauptthema – die Pfefferkuchen – sorgen.

Neue Glühweintassen

Gut angekommen sind bei den Besuchern auch die ebenfalls neuen Glühweintassen mit dem Pfefferkuchenmann und dem Pulsnitzer Stadtwappen. Etliche Tausend von den insgesamt 30 000 Tassen, die angeschafft wurden, sind dabei als begehrte Mitbringsel in alle Himmelsrichtungen „verschwunden“. So war das auch gedacht. „Wie viele es letztendlich sind, wird die Zählung zeigen“, sagt Katrin Hantsche, die Pulsnitzer Pfefferkuchenpunsch ausschenkte.

Und noch eine kleine Neuerung bot der Pfefferkuchenmarkt: Es gab erstmals nicht nur echte Pulsnitzer zu kaufen. In der Stadt-Information lag eine kleine Auswahl der Pfefferkuchenbäckerei Lips aus Gertwiller im Elsass bereit. Eine Menge Neues also beim beliebten Pfefferkuchenmarkt.

