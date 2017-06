Premiere vor ausverkauften Rängen Die Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ startet in die Saison. Für ihr Stück „Der Schatz im Silbersee“ gibt es viel Beifall.

Mit zwei ausverkauften Vorstellungen des Stücks „Der Schatz im Silbersee“ startete die Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ am Sonntag in ihre 25. Saison. Für die beiden Inszenierungen in der Kinder- sowie der Jugend- und Erwachsenenbesetzung gab es viel Beifall. „Super!“, „Tolle Leistung!“, „Wir kommen wieder“ – solche und ähnliche Kommentare waren nach den beiden Vorstellungen immer wieder zu hören.

Mehr als 80 Darsteller gestalten das Stück auf der Bühne im Stadtwald. Hinzu kommen tierische Darsteller, darunter zehn Pferde und zwei Rinder. Für ein besonderes Highlight sorgt Falkner Hans-Peter Schaaf: Er lässt mehrmals einen Adler über das Publikum schweben. Weitere Neuerungen sind eine völlig neue Großkulisse mit der erweiterten Butlers Farm sowie das Flussschiff „Dogfish“ aus der Originalerzählung von Karl May.

Promis und Geschenke zum 25.

Unter den Premierengästen waren Landrat Michael Harig, die CDU-Landtagsabgeordnete Patricia Wissel, Oberbürgermeister Holm Große, die Direktorin des Karl-May-Museums Radebeul Claudia Kaulfuß und Bautzens Theaterintendant Lutz Hillmann. Dieser kam im hellblauen T-Shirt der Spielgemeinschaft. Sein Sohn Hans Alwin ist einer der Akteure, und Lutz Hillmann selbst wird an den kommenden beiden Wochenenden jeweils zweimal in der Jugend- und Erwachsenbesetzung in der Rolle des Grauen Luchs auf der Bischofswerdaer Waldbühne zu erleben sein.

Spielleiter Uwe Hänchen sagte zu Beginn, 25 Jahre seien etwas Besonderes. Der Druck der Erwartungen sei hoch. OB Holm Große übergab einen Pokal für die erfolgreiche Teilnahme der Spielgemeinschaft an der kreisweiten 48-Stunden-Aktion. Und das war nicht das einzige Geschenk zum Jubiläum. Zusammen mit Patricia Wissel überraschte er die Spielgemeinschaft mit einer Neuerung: Die Bushaltestelle am Schmöllner Weg/Abzweig Horkaer Teich heißt ab dem Fahrplanwechsel im Dezember Waldbühne. Der Verein hat sich das bereits seit Langem gewünscht.

Eine besondere Überraschung gab es für die kleine Anna aus dem Publikum. Sie feierte am Sonntag ihren zehnten Geburtstag und bekam einen Traumfänger als Geschenk. Gojko Mitic, Namensgeber für Deutschlands kleinste Karl-May-Bühne mit den jüngsten Darstellern, übermittelte Grüße zum Auftakt der Spielzeit: „Ich bin stolz auf euch.“ Er ist in diesem Jahr als Erzähler zu hören. Bis zum 25. Juni ist das Stück noch 14-mal zu sehen. Die meisten Aufführungen mit der Kinderbesetzung sind bereits ausverkauft. (SZ)

