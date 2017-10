Premiere unterm Weihnachtsbaum Radeberg bekommt im Advent erstmals eine ganz besondere Attraktion. Mitten auf dem Markt.

Diese Krippenfiguren werden im Advent auf dem Markt stehen. © Torsten Eckert

Der Herbst macht zwar noch einmal einen auf Sommer, trotzdem denken einige Radeberger schon an Weihnachten. Der bekannte Mediziner Dr. Hartmut Kirschner zum Beispiel, der ja immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen aufwartet. Die Idee zur „Lebendigen Bibliothek“, die besonderen Stadtrundgänge zu Radeberger Kirchen oder auch die Fahrrad-Verleih-Aktion „FahrRadeberg“ stammen ja beispielsweise von ihm. Jetzt hat er eine neue Idee; eine weihnachtliche.

Denn erstmals wird in diesem Advent unterm großen Weihnachtsbaum auf dem Radeberger Markt eine Krippe aufgestellt, verrät Dr. Kirschner. „Damit der eigentliche Gedanke, der zu Weihnachten gehört, wieder ein Stück ins Bewusstsein rückt“, sagt er. Denn nicht die Geschenke sind es, die Weihnachten ausmachen. Es ist das Miteinander, dass sich gegenseitig achten und unterstützen, so der Mediziner.

Auf dem Dachboden gelagert

Vor einem Jahr war diese ungewöhnliche Weihnachtskrippe dabei sozusagen aus dem Vergessen geholt worden. Die Krippenfiguren hatte der Ottendorfer Seniorenkreis für die katholische Kirche in Radeberg angefertigt, sie sollten dort zur Weihnachtszeit im Eingangsbereich aufgestellt werden. Doch dafür waren die – lebensgroßen – Figuren zu „riesig“. Und so waren sie auf dem Dachboden eingelagert worden; „und ein bisschen vergessen“, weiß Dr. Kirschner. Als er nun vor einem Jahr wieder eine spannende Idee hatte – eine ungewöhnliche Weihnachtsausstellung auf Schloss Klippenstein – kamen die Figuren zurück ins Blickfeld. Im Schloss hatten Radeberger weihnachtliche Ausstellungsstücke präsentiert, zu denen es besondere Geschichten zu erzählen gab. Radeberger Weihnachtsgeschichten also. Und zu diesen Ausstellungsstücken gehörte auch die vergessene Krippe. Nun rückt sie so richtig in den Mittelpunkt.

