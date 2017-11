Premiere im Zittauer Theater Wer bei einer schrägen Komödie herzhaft lachen will, ist am Freitagabend im Zittauer Theater richtig. Was am Wochenende sonst noch los ist, ist wie immer im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

„Liebe Diebe“ – eine etwas unwahrscheinliche Kriminalkomödie von Louis-Michel Colla – feierte vor mehr als 20 Jahren ihre erfolgreiche Uraufführung in Paris. Am Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau ist sie am Freitag, ab 19.30 Uhr, erstmals in Deutschland zu sehen. Ein todsicherer Coup ist manchmal doch nicht so einfach, wie er sein sollte: Als Vincent in eine Pariser Wohnung einbricht, ist er überraschenderweise nicht allein. Obwohl die Besitzerin eigentlich im Urlaub ist, trifft er auf ihre Freundin Liliane. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist sie auch noch ausgerechnet Richterin. Als ein Gendarm eintrifft, ist die Verwechslung perfekt: Sind der Polizist und die Richterin ein Paar? Ist Vincent ein Liebhaber? Sagt er die Wahrheit, wenn er behauptet, ein Einbrecher zu sein? In dieses unübersichtliche Chaos platzt schließlich die Tochter des Gendarmen herein, die in Vincent endlich die Lösung für ein Problem erkennt, das bei ihrem Vater unangenehme Fragen aufwirft. In „Liebe Diebe“ durchlaufen die Figuren immer neue Situationen und Konstellationen voller Aberwitz. Bis die Frage geklärt ist, wer nun zu wem gehört, muss Vincent alles geben, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Restkarten gibt es ab 13 Euro.

