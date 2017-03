Premiere im Rathaussaal Zum ersten Mal lädt die Musikschule Döbeln nach Roßwein zum Frühjahrskonzert ein. Das hat mehrere Gründe.

Musikschüler der Kreismusikschule Döbeln proben gemeinsam mit der Mittelsächsischen Philharmonie im TiB Theater Döbeln. © André Braun/Archiv

In Döbeln, Leisnig und Waldheim haben die Musikschüler den Frühling schon musikalisch begrüßt. In Roßwein musizierten sie aus diesem Anlass noch nie. Daher haben sich Schulleiterin Margot Berthold und ihr Team in diesem Jahr den Roßweiner Ratssaal als Veranstaltungsort ausgesucht. Der wird mit seiner Ausstattung – einem schmiedeeisernen Kronleuchter sowie Bleiglasfenstern – zweifelsohne einen würdigen Rahmen für das Konzert bieten.

„Mit Holz- und Blechbläsern, mit Streichern und Tastenmeistern möchten Schüler und Lehrer von der hohen Ausbildungsqualität unsere Schule überzeugen und dabei Unterhaltung vom Feinsten bieten“, lädt Margot Berthold ein. Wer genau welche Stücke präsentieren wird, steht erst nach dem Vorspielen am 22. und 23. März fest. Bei dem qualifizieren sich die Schüler sozusagen für die Konzertteilnahme.

Schüler und Lehrer sind gespannt auf den Veranstaltungsort, insbesondere den so gelobten Flügel im Rathaus, der relativ selten erklingen darf. Außerdem werden sie mit ihrer Wahl auch der Nachfrage gerecht: „Wir haben zunehmend Anfragen von Roßweinern, die ein Instrument lernen wollen“, sagt Madeleine Schneegaß, die im Sekretariat der Musikschule in Döbeln die erste Ansprechpartnerin ist. Schon bisher kommen einige der Schüler der Musikschule Döbeln aus Roßwein.

