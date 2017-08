Premiere für Wanderer Im Rahmen des dritten Rabenauer Wandertages am 3. September wird es erstmals auch einen Familienspaziergang geben.

Diesen Termin sollten sich Rabenaus Wanderer, vor allem die jüngeren Semester, schon einmal vormerken. Im Rahmen des dritten Rabenauer Wandertages am 3. September wird es erstmals auch einen Familienspaziergang geben. Die Idee ist, dass Familien etwas gemeinsam in der Natur unternehmen und sich dabei auch an unterschiedlichen Spiele- und Rätselaktionen beteiligen. Start ist zwischen 9.30 und 10.30 Uhr am Rathaus, der Weg ist ausgeschildert, die verschiedenen Stationen markiert. Die Kinder erhalten Urkunden. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.

Damit Wandertag und Familienspaziergang auch ein Erfolg werden, werden noch Helfer gesucht. Es geht um die Betreuung an den einzelnen Stationen, aber auch um finanzielle Hilfe für Präsente und Verpflegung. Wer den Organisatoren zur Seite stehen möchte, kann Kontakt über den Internetauftritt aufnehmen. (hey)

Mehr hier www.rabenauer-wandertag.de

