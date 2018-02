Premiere für Stadtbus Seifhennersdorf Der Faschingsverein bietet zum Rentnerfasching diesen Sonnabend einen kostenlosen Shuttleservice von der und zur Veranstaltung an.

Das ist der Extra-Stadtbus. © privat

Seifhennersdorf. Zur Jubiläumssaison 60 Jahre Seifhennersdorfer Faschingsverein (SFV) bieten die Narren in der Oberlandstadt einen besonderen Service für ihre Gäste an. Zum Rentnerfasching am Sonnabend, dem 3. Februar haben sie extra einen Stadtbus organisiert, berichtet Elferratsmitglied Franz Dyk. Der Bus fährt sowohl vor als auch nach der Veranstaltung. „Zurück sogar zweimal, je nach Nachfrage, da es bei unserem Rentnerfasching kein konkretes Ende gibt“, schildert er. Busfahrt und Eintritt sind kostenfrei. Zusätzlich zum normalen Saisonprogramm wird auch wieder ein Extra-Programm für Seifhennersdorfs erfahrenste Narren gezeigt. Um 15.22 Uhr geht’s los. (SZ/hg)

Fahrplan 3. Februar: Abzweig Silberteich 14.30 Uhr; Grenze Rumburg 14.35 Uhr; Obere Schule 14.37 Uhr; Gymnasium 14.39 Uhr; Rathaus 14.40 Uhr; Bahnhof 14.41 Uhr; Kretscham 14.43 Uhr; Zollstraße 14.45 Uhr; Wendeplatz Grenze Warnsdorf 14.47 Uhr; Leutersdorfer Straße 14.51 Uhr; Seifen 14.53 Uhr; Ziegelei 14.55 Uhr

