Premiere für Sonntags-Führung Erstmals gibt es auf Schloss Klippenstein in Radeberg Rundgänge ohne Voranmeldung.

© Willem Darrelmann

800 Jahre Schlossgeschichte in einer Stunde erleben? In Radeberg ist das ab sofort möglich. Am Sonntag um 11 Uhr startet auf Schloss Klippenstein die erste Sonntagsführung. Gemeinsam mit Historiker Werner Förster können die Besucher dann die Winkel und die imposante Geschichte des Schlosses erkunden. Die Besucher wandeln auf den Spuren von Herzog Moritz, der die mittelalterliche Burg zum Jagdschloss Klippenstein umbauen ließ, erklimmen den Eulenturm, entdecken Schönes und Spannendes in der Schatzkammer und erfahren vor allem viel Wissenswertes, versprechen die Macher. Und das Ganze ohne Voranmeldung, das ist neu. Alle Interessierten und Familien haben nun an jedem ersten Sonntag im Monat die Möglichkeit, an einer solchen Führung durch das Schloss Klippenstein teilzunehmen, ohne sich voher anmelden zu müssen. Die Führung kostet zwei Euro pro Person, zusätzlich zum Eintritt. (SZ)

