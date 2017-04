Premiere für Sommerrodelgaudi Auf Initiative eines Baudenwirtes ist Wintersport am Sonnabend in Waltersdorf an der Lausche auch ohne Schnee möglich.

Sie haben die Kunststoffpiste schon getestet. Rodelspaß ist in Waltersdorf am Sonnabend auch ohne Schnee möglich. © privat

Mit einer Gras-Ski- und Spaßolympiade lockt Alexander Fichte schon seit einigen Jahren Wintersportfans an die Lausche, wenn längst kein Schnee mehr liegt. Jetzt toppt der Inhaber der Sonnebergbaude in Waltersdorf das Gaudi zeitgleich mit einer Premiere im Zittauer Gebirge und weit darüber hinaus. „Wir bauen eine textile Skipiste am Hang auf“, sagt er. Die ist in Höhe der Sonnebergbaude etwa 50 Meter lang. Skifahren, Snowboarden und Rodeln ist darauf möglich.

Am Sonnabend steigt das große Gaudi ab 11 Uhr am Lauschehang in Waltersdorf. Die Teilnahme soll kostenlos sein. „Wir richten dafür extra noch mal eine Skiausleihe ein“, sagt Alexander Fichte. Wie sonst auch üblich, gibt es dafür aber eine Ausleihgebühr. Nur die entsprechende Kleidung müsste schon jeder Skifahrer, Snowboarder oder Rodler anziehen. Der Baudenwirt ist sich aber sicher, dass vor allem der Rodelspaß mit den großen Reifen gefragt sein wird. Auf der sechs Meter breiten Piste können nämlich gleichzeitig mehrere Leute nebeneinander am Berg rodeln. „Die ganze Aktion soll erst einmal ein Test sein“, sagt Alexander Fichte. Deshalb leiht er die Matten von „Mr.Snow“, dem Hersteller nur aus. In einer alten Fabrikhalle in Chemnitz werden die Kunststoffmatten mit alten Webstühlen hergestellt. „Vorher sollen die Mattenbauer sogar bei Frottana in Großschönau nachgefragt haben, ob dort solche Matten gewebt werden könnten. Aber das ging nicht“, schildert Alexander Fichte. „Das wäre noch perfekter gewesen“, sagt er. Der Inhaber der Sonnebergbaude würde sich wünschen, dass jemand die künstliche Ski- und Rodelpiste kauft. Aber noch gibt es dafür im Zittauer Gebirge keinen Interessenten. Deshalb ist das Sommerski- und rodelgaudi am Sonnabend in Waltersdorf erst einmal eine einmalige Sache.

Übrigens gibt es deswegen an der bisher so beliebten Gras-Ski-Spaßolympiade keine Abstriche. Neben einer Familien- und einer Firmenteamwertung gibt es am Sonnabend wieder die heiß umkämpfte Kostümwertung. „Damit ist das Event wie immer nicht nur für Akteure, sondern auch für alle Zuschauer höchst interessant und lustig“, schildert Alexander Fichte.

