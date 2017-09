Premiere für Radeberg-Musik In der Stadtkirche wird ein gut 20-minütiges Werk zu erleben sein, das für Radeberg komponiert worden ist.

In der Stadtkirche in Radeberg ist ein besonderes Konzert zu erleben. © Thorsten Eckert

Am heutigen Sonnabend geht Radeberg in die Musikgeschichte ein. Denn heute wird in der Stadtkirche eine Uraufführung zu erleben sein – ein Werk, das für Radeberg geschrieben worden ist. Die Idee dazu hatte Radebergs Kantor Rainer Fritzsch, der im aktuellen Luther-Jahr ein Musikstück wollte, „das über den sprichwörtlichen Tellerrand hinausschaut“. Denn genau das habe auch Luther stets getan. Und genau das, fügt der Kantor an, „versuchen wir hier mit unseren musikalischen Angeboten ja auch immer“. Und so hatte er in der Vergangenheit immer wieder durchaus Spektakuläres in die Stadtkirche geholt.

Nun also sogar eine Uraufführung. Ein gut 20-minütiges Musikstück, das durchaus aufhorchen lassen dürfte. Denn mit dem Dresdner Rainer Lischka hat Fritzsch einen Komponisten ausgewählt, der mit seinen Werken regelmäßig für Aufsehen sorgt. „Er geht gern über musikalische Grenzen, verbindet auch mal Jazz und Klassik.“

Das Stück steht dabei unter dem Motto „Viele Wege gehen zu Gott“; und der Kantor fand es „sehr reizvoll, darüber nachzudenken, woher wir kommen und wohin uns Wege führen können“. Rainer Lischka wählte sieben unterschiedliche Texte aus, zu denen er Musik entwickelt hat. Texte -– vom bekannten Kirchendichter Paul Gerhard, bis hin zu indianischen Weisheiten – die so vielschichtig sind, wie letztlich auch die Komposition. „Bildhafte, fröhliche, wunderbare Musik!“, schwärmt Rainer Fritzsch. Und holte wieder namhafte Musiker nach Radeberg. So werden neben der Kantorei, das Dresdner Streich-Orchester Sinfonietta, Magdalena Schmutzler an der Harfe und Sopranistin Carolina Ullrich von der Semper-Oper zu erleben sein. (SZ/JF)

Uraufführung „Viele Wege gehen zu Gott“ im Rahmen des Chor- und Orchesterkonzerts, „den Blick und das Gehör weiten“ am heutigen Sonnabend, 17 Uhr in der Stadtkirche Radeberg. Eintritt: vier bis 15 Euro

zur Startseite