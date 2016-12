Premiere für die Glückskäfer Der Kindergarten Schönbrunn beteiligt sich zum ersten Mal am Lebendigen Adventskalender. Heute zeigen sie ihr Programm.

In der Kita Glückskäfer in Schönbrunn wurden bereits im November kleine Zapfenmänner gebastelt. © Steffen Unger

Natürlich sind sie aufgeregt, die Kleinen aus der Kindertagesstätte „Glückskäfer“ in Schönbrunn. Am Mittwochabend treten sie in Bischofswerda auf. Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders der Stadt zeigen sie ein Weihnachtsprogramm. „Ich hoffe, dass viele Zuschauer und vor allem Zuhörer zum Markt kommen“, sagt Sigrid Petzold, die Leiterin der Einrichtung. „Wir freuen uns auf unseren Auftritt.“

Seit November wurde fleißig geübt. Zweimal gab es für das Programm der Kinder schon viel Beifall: beim Schönbrunner Nikolausfest, welches der Dorfclub ausrichtet, und zur Seniorenweihnachtsfeier der Volkssolidarität.

Der Lebendige Adventskalender, eine gemeinsame Aktion von Stadt, städtischen Einrichtungen, Vereinen und Bürgern von Bischofswerda, geht noch bis zu diesem Sonnabend. Jeden Tag gibt es eine Überraschung – Donnerstag ist es eine tierische, am Freitag eine schauspielerische. Los geht es jeweils 17 Uhr am Rathaus. Doch es empfiehlt sich, schon ein paar Minuten früher da zu sein. Denn neben dem Weihnachtsbaum auf dem Markt werden Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck verkauft. (szo)

