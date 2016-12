Premiere für den neuen Kantor Am dritten Advent spielt Daniel Volkmer erstmals in Rietschen. In der Gemeinde ist in den nächsten Wochen viel geplant.

Die Kirche in Rietschen. © André Schulze

Wenn die Rietschener am 11. Dezember in der evangelischen Kirche Weihnachtslieder anstimmen, dann werden sie zum ersten Mal vom 29-jährigen Daniel Volkmer begleitet. Er ist der neue Kantor der Kirchgemeinde und folgt Anita Szonn. Die hat schon im Gemeinderat für ihren Nachfolger geworben. Das Konzert unter der Losung „Hört der Engel helle Lieder“ beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist der Besuch des Musikkorps aus Erfurt am Mittwochabend den 14. Dezember. Das Gastspiel beginnt um 18 Uhr. Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer hofft auf viele Besucher. „Das ist immer eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung“, berichtet er aus Erfahrung. Selbst wird das Kreistagsmitglied wegen einer parallel stattfindenden Sitzung aber nicht vor Ort sein können. Ganz anders als bei der Weihnachtsfeier der Gemeinde am Tag zuvor. Um 14 Uhr sind dann alle Rietschener herzlich vom Bürgermeister eingeladen. „Das ist eine Gemeindefeier, da können auch sehr junge Leute kommen“, wirbt er um viele Gäste am 13. Dezember.

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Rietschen soll 2017 im Kulturhaus Fema stattfinden. Der feierliche Empfang ist für den 13. Januar geplant. (kem)

