Premiere für den Kinosalon Das Zittauer Kronenkino startet am Dienstag eine neue Filmreihe und setzt dabei auf Studenten.

Am Dienstag öffnet der „Kinosalon“ zum ersten Mal seine Türen. Mehrere Filme über die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sollen künftig pro Semester gezeigt werden. © Jan Lange

Der Name ist Programm: Im „Kinosalon“, der am Dienstag seine Premiere im Zittauer Kronenkino erlebt, sollen sich die Zuschauer nicht nur Filme anschauen und danach wieder auseinandergehen, sondern im Anschluss an die Vorstellungen mit Experten über die angesprochenen Themen diskutieren. Ein bisschen was von Wiener Salonkultur schwebt über der neuen Filmreihe. In Wien treffen sich die Leute ebenfalls im Salon und reden über die Themen der Zeit. Darauf spielen die Zittauer mit dem Namen „Kinosalon“ an. Er sei passender als „Filmgespräch“ oder „Filmgeflüster“, meint Steffen Tempel von der Hillerschen Villa. Der Titel suggeriere Gemütlichkeit und verspreche einen entspannten Kinoabend, findet er.

Der „Kinosalon“ ist ein gemeinsames Projekt mit Studenten der Hochschule Zittau/Görlitz und vom Internationalen Hochschulinstitut (IHI). Schon seit Monaten trägt sich Steffen Tempel mit der Idee, etwas mit Studenten zu machen. Wenig später half ihm der Zufall, als zwei Studenten vom IHI mit dem Gedanken, eine Filmreihe aufbauen zu wollen, an ihn herantraten. Aus ersten Überlegungen wurden schnell konkrete Vorbereitungen. Drei bis vier Filme sollen pro Semester gezeigt werden. Sie drehen sich hauptsächlich um Themen wie soziale Gerechtigkeit, Klimawandel oder Rohstoffverfügbarkeit. So auch der erste Film der neuen Reihe, der am Dienstag um 19 Uhr läuft: „Plastic Planet“.

Filmemacher Werner Boote stellt in seinem Werk eine Menge unangenehmer Fragen zu den Folgen und Risiken der Kunststoffproduktion und der Verantwortung für die riesigen Plastikmüllberge. Im Anschluss wird mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft über das Plastikproblem diskutiert, darunter auch einem Professor der Hochschule, der zu diesem Material forscht und einen anderen Standpunkt als der Regisseur hat.

Drei Filme werden bis zu den Sommerferien gezeigt. Die nächsten „Kinosalon“-Vorstellungen finden in der Hochschule statt – unter anderem während der Umwelttage. In deren Rahmen organisierte Eric Schön, Hochschulmitarbeiter im Bereich Umweltmanagement, schon öfter Filmvorstellungen. Die seien auf so viel Zustimmung gestoßen, dass überlegt wurde, auch außerhalb der Umwelttage Filme zu zeigen, sagt Schön, der mit zum Organisationsteam gehört. Nicht nur Studenten wollen die Initiatoren mit der Filmreihe angesprechen, sondern alle, die sich für die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit interessieren. (SZ/jl)

Programm unter www.hillerschevilla.de

