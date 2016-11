Premiere für Bautzen-Bildband Fotografien von Rolf Dvoracek werden jetzt in einem Bildband gezeigt.

Fotograf Rolf Dvoracek zeigt in einem Bildband Ansichten von Bautzen. © Carmen Schumann

Bautzen-Bilder aus sechs Jahrzehnten zeigt ein neues Buch aus dem Lusatia-Verlag. Am Donnerstag wird der Bildband mit Fotografien von Rolf Dvoracek vorgestellt. Unter dem Titel „Mein Bautzen“ spannt das Buch den Bogen von verschwundenen Stadtansichten bis in die Gegenwart. Als Pressefotograf hielt Rolf Dvoracek seit den 50er-Jahren viele Ereignisse der Bautzener Stadtgeschichte fest. Zugleich dokumentierte er, wie sich das Stadtbild über die Jahre verändert hat. Bereits 2014 erschien im Lusatia-Verlag sein Bildband „Aufbau und Verfall – Bautzen zwischen 1960 und 1990“. Eine Sonderschau mit Dvoraceks Fotografien im Bautzener Museum zog 2016 fast 7 000 Besucher an. Das neue Buch zeigt 111 Fotos, es kostet 17,90 Euro. (szo)

Rolf Dvoracek „Mein Bautzen – Bilder aus sechs Jahrzehnten“ Buchpremiere am 24. November um 19 Uhr im Stucksaal auf der Bautzener Ortenburg.

