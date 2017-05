Premiere für Babyempfang in Hermsdorf

Sie waren beim allerersten Babyempfang in Hermsdorf dabei. © PR

Der Ortschaftsrat von Hermsdorf hat am vergangenen Sonntag zum allerersten Mal einen Babyempfang veranstaltet. Dazu haben Ortsvorsteherin Anja Frintert sowie ihre Ratskollegen in das Schloss Hermsdorf eingeladen. Insgesamt erblickten in der Ottendorfer Ortschaft im vergangenen Jahr acht Babys das Licht der Welt. Der Einladung von Anja Frintert folgten drei Elternpaare mit ihrem kleinen Nachwuchs. Anlass für den ersten Babyempfang in Hermsdorf war nach Angaben der Ortsvorsteherin die neue Silbermedaille, die seit diesem Jahr einheitlich für alle Ortschaften der Großgemeinde geprägt und zu besonderen Anlässen an die Bürger der Gemeinde vergeben wird. Neben der Medaille entschied sich der Ortschaftsrat für ein weiteres kleines Präsent für die frischgebackenen Eltern: eine Chronik von Hermsdorf.

Am 17. Mai steht übrigens bereits der nächste Babyempfang an: Dann begrüßt der Ortschaftsrat von Medingen im Gasthof die Neugeborenen aus dem Jahr 2016. Hier kamen 21 Kinder zur Welt. Los geht es nachmittags um 15 Uhr. (SZ)

