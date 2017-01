Gut zu wissen Premiere beim Uhrengehäusebauer Gemeinsam mit zwei anderen Firmen hat das Glashütter Unternehmen eine Uhr entwickelt. Deren Name ist Programm.

Ronald Boldt steht hinter Gehäusen, die seine Firma für einen Kunden herstellt. In der Hand hält der Geschäftsführer der Sächsischen Uhrentechnologie (SUG) ein Prospekt, in dem die von der SUG mitproduzierte Uhr Meisterbund vorgestellt wird. Die Roségold-Variante kostet 12 900 Euro, die Weißgold-Variante 14 500 Euro. Von beiden gibt es jeweils 55 Stück. Rechts im Bild ist SUG-Mitarbeiterin Yvette Nonnast zu sehen. © Egbert Kamprath

Ronald Boldt hat sich mit 69 Jahren einen Traum erfüllt. Zusammen mit der Frankfurter Uhrenfirma Sinn und den Uhren-Werken Dresden hat der Chef des Gehäuseherstellers Sächsische Uhrentechnologie (SUG) eine Uhr gebaut. Ihr Name: Meisterbund. Der ist Programm. „Von den Uhren-Werken Dresden kommt das Uhrwerk, wir liefern das Gehäuse, und die Firma Sinn montiert daraus eine Uhr“, fasst Boldt das Konzept zusammen. Immer noch ist er begeistert, wie gut das Zusammenspiel funktioniert. Er habe die Faszination erlebt, „die entsteht, wenn eine Idee zur gegenständlichen Wirklichkeit wird, zu einem kunsthandwerklichen Kleinod“.

Die Idee, eine solche Uhr zu bauen, hatte der Geschäftsführer der Firma Sinn, Lothar Schmidt. Seit Jahren arbeitet er mit den beiden Teilezulieferern aus Sachsen zusammen. Mit deren Meistern wollte er mal was Neues machen. Das Ergebnis liegt nun vor. Und Ronald Boldt ist begeistert. Die Uhr stehe für „Made in Germany“ und für eine hohe Fertigungstiefe. „Wir durften ein Stück sächsisches Kunsthandwerk in das Projekt Meisterbund einbringen“, sagt Seniorchef Ronald Boldt. Im Gegensatz zu vielen anderen Partnern wirbt Sinn ganz offensiv damit, dass das Uhrwerk und das Gehäuse aus Dresden beziehungsweise Glashütte kommen. Boldts andere Partner nennen den Hersteller der Gehäuse nicht.

Der Geschäftsführer hofft, dass sich das Modell nun so gut verkauft wie die Gehäuse, die er für die anderen Firmen verkauft. Seit der Gründung der Firma im Dezember 1998 sind es mehr geworden.

Gründer will aus Unternehmen aussteigen

„Gegenwärtig fertigen wir 46 verschiedene Modelle“, sagt Boldt. Geordert werden sie von mehreren Firmen. Fünf seien Hauptkunden, also solche, mit denen die SUG seit Jahren eng zusammenarbeitet. Das geht so weit, dass die Konstrukteure dieser Firmen zu Ronald Boldt kommen, um Details der Gehäusekonstruktion zu besprechen. Das nutzen vor allem die Partner aus dem Ort, die der Firmenchef aber nicht beim Namen nennen möchte. Der Seniorchef kennt die Nachrichten, dass es auf dem Uhrenmarkt jetzt schwerer geworden ist. Bei ihm habe sich das noch nicht bemerkbar gemacht. Dennoch spürt auch er, dass sich etwas verändert hat. Vor ein paar Jahren noch wusste er zum Ende eines Geschäftsjahres ziemlich genau, was ihn im nächsten erwartet. Die Auftragsbücher waren voll. In jüngster Zeit werde nur noch kurzfristig bestellt. „Unsere Auftragsbücher füllen sich trotzdem, nur eben etwas später“, sagt der Firmenchef. Die Entwicklung bringt es mit sich, dass sich die Konstruktionszeiten verkürzen. Zwar tue man vieles, um seine Kunden zufriedenzustellen. Doch nicht alles geht. Wer in zwei Monaten ein fertiges Gehäuse haben will, den muss die SUG enttäuschen. „Wir brauchen mindestens vier Monate Zeit.“

Ihre Position am Markt konnte die SUG indes stärken. Denn bei vielen Uhrenfirmen gibt es einen Trend: Sie produzieren immer mehr Modelle und diese in einer größeren Vielfalt. Und dafür werden auch verschiedene Gehäuse gebraucht. „Das ist unsere Nische“, sagt Boldt. Denn seine Firma hat sich auf die Produktion von Einzelstücken und Kleinserien spezialisiert. Und das mit 36 Mitarbeitern, auf die er sich verlassen kann. „Seit 1,5 Jahren gab es keinen Wechsel in der Belegschaft“, sagt Boldt.

In diesem Sommer steht aber auf jeden Fall einer an. Denn der Gründer selbst wird nach seinem 70. Geburtstag aus dem Unternehmen aussteigen. „Auf diesen Rückzug habe ich in den letzten 4,5 Jahren hingearbeitet“, sagt Boldt. Nach und nach hat er Aufgaben abgegeben und sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Gegenwärtig arbeitet er an drei Tagen in der Woche. Ab September will er nur noch ganz selten da sein. Dann soll sein Sohn Daniel den Betrieb allein führen. „Ich bleibe der Firma aber weiterhin verbunden, da ich Gesellschafter bin“, sagt der Seniorchef.

