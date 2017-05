Premiere beim Bierstadtfest Noch zehn Tage, dann beginnt das große Bierstadtfest. Erstmals wird auch die Schlossmühle Teil der großen Party sein.

Christian und Reinhard Sonntag von der Radeberger Schlossmühle sind erstmals beim Bierstadtfest dabei. Am Fest-Sonntag laden sie zu Rundgängen in ihre Mühle am Schloss ein. © Thorsten Eckert

Jedes Jahr lassen sich die Organisatoren des Radeberger Bierstadtfestes ja auch neue Programmpunkte einfallen. Damit gibt es neben den traditionellen „Standards“ wie dem Festumzug oder Sachsens größtem Bierfassrollen zum Beispiel eben auch immer mal die eine oder andere Überraschung im Programm. Und so saß diesmal zur Überraschung der zahlreichen Journalisten beim jüngsten Bierstadtfest-Pressegespräch der Radeberger Schlossmüller Reinhard Sonntag mit am Tisch.

Gemeinsam mit seinem Bruder Christian hat er in den vergangenen Jahren ja bekanntlich die historische Wassermühle gleich neben Schloss Klippenstein zum Besuchermagneten werden lassen. Und weil ja das Bierstadtfest nun immer am ersten Juni-Wochenende gefeiert wird – und es diesmal zufällig auf das verlängerte Pfingstwochenende fällt, hatten die Sonntag-Brüder eine passende Idee: „Da ja Pfingstmontag traditionell Deutscher Mühlentag ist und wir an diesem Tag immer förmlich von Mühlenfans überrannt werden, machen wir diesmal einfach schon mal einen Tag früher auf“, so Reinhard Sonntag. Von 10 bis 17 Uhr gibt’s dann alle halben Stunden die beliebten Mühlenführungen, „ungefähr eine dreiviertel Stunde lang zeigen wir dabei die noch immer funktionstüchtige Mühle“. Angetrieben wird sie dabei durch ein großes hölzernes Wasserrad, das erst kürzlich komplett neu eingebaut wurde. „Und überhaupt gibt’s eine Menge zu entdecken“, hofft Reinhard Sonntag, dass die Bierstadtfest-Besucher den kleinen Abstecher zum Eingang des Hüttertals in Angriff nehmen. Vielleicht wird aus der Premiere dann sogar mehr? „Pfingstmontag öffnen wir dann natürlich traditionell ebenfalls, sind dann schon zum achten Mal beim Mühlentag dabei und das Interesse an Mühlen ist wirklich enorm“, freut er sich.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am 2. Juni, 19 Uhr mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert.

www.bierstadtfest.de

