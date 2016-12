Premiere auf der Klosterweihnacht Eine Après-Ski-Party – das gab es an dieser Stelle noch nie. Doch auch Kindern wird etwas geboten.

Blick auf den Klosterweihnachtsmarkt. © Lutz Weidler

Künstler, Kunsthandwerker und „alternative Markttreibende“ bevölkern an diesem Wochenende, 17. und 18. Dezember, die Klosterweihnacht. Außerdem gibt es den Wichtelmarkt der Riesaer Kinder- und Jugendeinrichtungen. Dabei verwandelt sich der Gewölbekeller in eine große Bastelwerkstatt mit Kreativangeboten, Modelleisenbahn und mehr. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 14 Uhr.

Am Sonnabend gibt es erstmals in der fünfjährigen Geschichte der Klosterweihnacht eine Après-Ski-Party, die sich vor allem an jüngere Leute richtet. Dort legt DJ Pistenbully ab 20 Uhr auf. Die Händler haben an diesem Abend länger geöffnet.

Etwas besinnlicher geht es am Sonntag, 18. Dezember, zu: Dann laden der Konzertchor und das Stadtmuseum um 16 Uhr zum Weihnachtskonzert ein. Dabei ertönen im Stadtmuseum im Haus am Poppitzer Platz bekannte und neue Lieder zum Fest. Verstärkung erhält der Konzertchor vom Männerchor Großenhain/Reinersdorf. Eintritt: sechs Euro, ermäßigt vier Euro.

Die Klosterweihnacht im Klosterinnenhof ist noch bis einschließlich 23. Dezember geöffnet, jeweils ab 14 Uhr. Schluss ist Sonntag bis Donnerstag um 20 Uhr, Freitag und Sonnabend eine Stunde später. (SZ)

