Preiswerte Wohnungen sind vorhanden Nach Ansicht des Görlitzer Rathauses haben sozial Schwache kein Problem, eine geeignete Bleibe zu finden.

Sieht so eines der marodesten Häuser von Kommwohnen aus? Damit begründet Geschäftsführer Arne Myckert, warum er das Gebäude Löbauer Straße 42 über eine lukrative Förderung für 1,2 Millionen Euro sanieren will. © nikolaischmidt.de

Dem Görlitzer Rathaus sind keine Probleme bei der Bereitstellung von Wohnungen für sozial Schwache bekannt. Das erklärt Stadt-Sprecher Wulf Stibenz auf SZ-Nachfrage. Trotzdem plant die städtische Tochtergesellschaft Kommwohnen die Sanierung von drei Gründerzeithäusern über ein Förderprogramm und will dafür 3,5 Millionen Euro Steuergelder einsetzen. Die Wohnungen sollen vordergründig der Unterbringung von Flüchtlingen dienen, können aber auch an Hartz-IV-Empfänger vermietet werden. Nach zehn Jahren dürfen sie dann an jedermann vermietet werden.

Das Rathaus verteidigt die Pläne von Kommwohnen mit der schwer planbaren Entwicklung. So habe niemand den hohen und stetigen Zuzug polnischer Bürger voraussagen können. Genauso sei es mit der Aufnahme von Flüchtlingen gewesen. Auch gebe es für ältere Mieter oder Mieter mit Bewegungseinschränkungen passende Angebote fast ausschließlich im frisch sanierten Bereich. Daher sollten, wie Rathaus-Sprecher Stibenz erklärt, „diejenigen, die für die langfristige Absicherung von Wohnraum für sozial Schwache zuständig sind, alle realistisch umsetzbaren Möglichkeiten in Anspruch nehmen“. (SZ/sb)

