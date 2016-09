Preiswerte Kindersachen Meist gebraucht, doch gut erhalten – Familien können sparen und tun dabei noch was Gutes für die Gemeinde.

© Symbolfoto: Rafael Sampedro

Saisonale Kinderbekleidung in allen Größen, Spielzeug, Bücher, Kinderwagen, Fahrräder und vieles mehr, was man für Kinder braucht, sind am 22. Oktober, von 9 bis 12 Uhr bei der Baby- und Kindersachenbörse im Gerätehaus der Feuerwehr Steinigtwolmsdorf zu haben. Wer etwas verkaufen möchte, sollte sich jetzt um einen Stand bewerben. Wer nur kaufen möchte, kommt spontan vorbei. Die Preise sind Verhandlungssache. Von den 18 Verkaufstischen ist bereits die Hälfte reserviert, sagte Organisatorin Steffi Schierz auf Anfrage.

Der Erlös aus den Standgebühren (je nach Tischgröße fünf bzw. sieben Euro plus einen Kuchen fürs Buffet) und vom Kuchenverkauf fließt in die Erneuerung des öffentlichen Kinderspielplatzes in Steinigtwolmsdorf. Eine neue Schaukel konnte dank der Initiative von Eltern mit Unterstützung der Gemeinde bereits aufgebaut werden. Als Nächstes soll eine Schlange zum Balancieren dazukommen, sagt Steffi Schierz. Zu den großen Wünschen gehört ein Spielgerät, auf dem Kinder klettern und von dem sie zugleich rutschen können. Geplant ist auch, die Sitzbänke auf dem Spielplatz zu erneuern. Für das Projekt wird also noch viel Geld gebraucht. (SZ/ir)

Tischreservierung unter Telefon 035951 241019

