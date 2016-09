Preisverleihung in Klosterkirche Die Slawistin Dr. Irene Šìrak bekommt den Zejler-Preis für sorbische Sprache.

© Matthias Schumann

Am 16. September 16 Uhr verleiht Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange zum zweiten Mal den Zejler-Preis in der Klosterkirche St. Annen und prämiert herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Erwerbs, Gebrauchs und der Vermittlung der sorbischen Sprache. Der Preis trägt den Namen des Dichters, Publizisten und Theologen Handrij Zejler, der als Begründer der modernen sorbischen Literatur gilt und mit seiner Arbeit bis heute einen positiven Einfluss auf die sorbische Sprache ausübt. Als Preisträgerin 2016 wurde die Slawistin Dr. Irene Šìrak ausgewählt. Am gleichen Tag um 19.30 Uhr steht mit dem Gastspiel des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters und Sorbischen National-Ensembles im Stadttheater ein weiterer bedeutender Sorbe im Mittelpunkt. Aus Anlass des 100. Geburtstages von Jurij Brezan kann man einen literarisch-musikalischen Abend erleben, der sich der Person, Werk und Wirken des Schriftstellers widmet. (SZ)

Karten für die Theateraufführung gibt es in der Kamenz-Info oder an der Abendkasse des Stadttheaters.

