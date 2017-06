Preisunterschiede bei der Selbstpflücke Auf den Erdbeerfeldern beidseits der Elbe rücken die Enthusiasten schon morgens an. Ein SZ-Vergleich.

Anke Kirschstein und Tochter Emely haben den Korb schon gut gefüllt. Udo Jankowski sorgt auf dem Feld in Neusörnewitz dafür, dass jeder Pflücker an die richtige Stelle geleitet wird. © Arvid Müller

Der Juni ist die Zeit der Erdbeerernte. Jetzt sollten sie groß und süß sein. Von Sonne und nächtlichem Regen gemästet. Das Wetter hat nicht so mitgespielt, wie es die Obstbauern gern hätten. Zu wenig Feuchtigkeit, aber dafür reichlich Sonne. Selbst die Erdbeeren in den Korb pflücken kommt immer mehr in Mode – nicht nur, weil die Frischen vom Feld einfach besser schmecken. Auch weil sie zumeist preiswerter zu haben sind, als am Supermarkt. Die SZ hat die Selbstpflücken von Neusörnewitz, Scharfenberg, Oberwartha und Moritzburg besucht. Letztgenannte wird allerdings nur auf der Tafel in Reichenberg vor Moritzburg angekündigt. Pflücken ist dieses Jahr nicht möglich, sagt die Verkäuferin freundlich.

Die Sortenvielfalt: In Neusörnewitz ist alles stabsmäßig organisiert

Obstbauer Michael Görnitz hat die Seiten gewechselt. Von der Dresdner Straße in Brockwitz kommend liegen dieses Jahr die Erdbeerfelder auf der linken Seite an der Cliebener Straße. Die Hinweisschilder sind deutlich lesbar. Bis zu 120 Parkplätze stehen am Plattenfeldweg zur Verfügung. Neun Sorten Erdbeeren sind in Zeilen aufgereiht und beschildert. Dazwischen frische Strohlagen. Malwina, Yamaska, Florenz, Elsanta, Clery, Daroyal, Deli, Yoli und Leticia heißen die Sorten.

Udo Jankowski, einer der Einweiser erklärt auf Anfrage auch, welche Beeren die größten sind – Yamaska, Yoli und Deli – und welche die süßesten – Clery und Deli. Und, er sagt, wo weiter gelesen werden darf. In einer Viertelstunde ist üblicherweise der Korb voll, der vorher und nachher gewogen wird. 3,50 Euro kostet diese Woche das Kilo, bis vorige Woche war es noch ein Euro mehr. Jankowski erklärt das mit dem höheren Aufwand, weil sie die ersten für die Selbstpflücke sein wollten und dafür Aufwand betrieben haben – etwa mit Kosten für Abdeckvlies über den Beeren.

Die Pflücker können sich die Hände waschen, eine Toilette steht zur Verfügung und neu ist eine Sitzgruppe, mit schatten spendendem Dach. (Adresse: Cliebener Straße, Neusörnewitz; geöffnet: täglich 7 bis 19 Uhr)

Die Elbnähe: In Scharfenberg kann sich jeder selbst die Pflückreihe aussuchen

Wer von Meißen kommend auf die Selbstpflücke geht, wird schon in Scharfenberg am Elbufer fündig. Die Zufahrt runter von der Straße ist etwas steil, rund 30 Parkplätze gibt es hier auf der Wiese. Sonata, Elsanta, Clery, Felurette und Flair heißen die aufgereihten Erdbeersorten. Wer wissen will, wo welche Sorte wächst, findet dazu einen Plan am aufgestellten Container.

Das Blechgebäude dient auch als Wiege- und Verkaufsstation. Verschiedene Liköre und Limes mit Erdbeeren werden hier angeboten. Wer die Toilette braucht, bekommt Zutritt auf Nachfrage. Ein Wasserkanister zum Händewaschen steht neben dem Container bereit.

Zum Pflücken selbst kann sich jeder seinen Flecken in der Reihe raussuchen. Wer nachfragt, bekommt den Hinweis, wo noch die meisten Beeren dran sind. Am gefragtesten sind hier die Sorten Sonata und Elsanta. Der Preis für das Kilo Erdbeeren beträgt in Scharfenberg 3,50 Euro. Pflückgelegenheiten von der Firma Erdbeeren Funck, die sachsenweit aktiv ist, gibt es vom gleichen Anbieter in Meißennähe auch in Sora und in Wendischbora. (Adresse: Dresdner Straße, Scharfenberg; geöffnet: Mo. bis Sa., 8 bis 19 Uhr, So., 8 bis 12 Uhr)

Die Preiswerten: In Oberwartha kostet die Pflücke sensationell wenig

Es ist noch früher Vormittag und der Parkplatz mit den etwa 50 Plätzen bereits voll. Mit Mundpropaganda hat sich offenbar nicht nur im Hochland, sondern auch im Elbtal herumgesprochen, wie preiswert die Erdbeeren in Oberwartha gepflückt werden können. Die Agrargenossenschaft Dresdner Vorland aus Grumbach ruft hier lediglich 2 Euro je Kilo auf. Selbst schon gepflückte Erdbeeren können hier im Korb für 2,80 Euro je Kilo gekauft werden.

Daroyal, Honeoye, Elsanta, Sonata heißen hier die Sorten. Wer wissen will, welche Sorte am besten zum Einkochen oder für den Kuchen taugt, findet ein Erläuterungsblatt mit den Eigenschaften im Zelt, wo gewogen und bezahlt wird.

Eine Gelegenheit zum Händewaschen gibt es an Wasserbehältern, auch eine Toilette ist aufgestellt. (Adresse: Unkersdorfer Landstraße, gegenüber vom Stausee; geöffnet: Mo.-Sa., 7 bis 19 Uhr, So., 8-18 Uhr)

