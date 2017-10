Preisschock beim Schlosstürmchen Bei 155 000 Euro lag das Angebot für den Wiederaufbau des Turmes. Das wäre fast das Doppelte der Kostenschätzung.

Das mehr als 300 Jahre alte Schloss Lauterbach soll sein Türmchen wiedererhalten (SZ berichtete mehrfach). Es war 1931 wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Seinem Ziel ist der Förderverein Schloss und Park Lauterbach schon sehr nahe gekommen. Am Donnerstag sollte der Ebersbacher Gemeinderat bereits die Bauleistungen für den Ersatzneubau vergeben. Doch dann der Schock: Das günstigste Angebot der Ausschreibung liegt bei 155 000 Euro. „Dabei wurde der Gesamt-Finanzierungsbedarf nur auf 86 000 Euro geschätzt“, ist auch Randi Friese vom Förderverein überrascht. Weil das Gebäude der Gemeinde gehört, muss sie die Leistung vergeben.

Bürgermeisterin Margot Fehrmann hat den Fehler auch rasch ausgemacht: „Es war falsch, das Vorhaben in nur ein Baulos zu packen.“ Mehrere Lose seien erforderlich, um das etwa zehn Meter hohe Türmchen wiederherzustellen. Es soll als Holzkonstruktion gefertigt und dann verblecht werden. Auch die Uhr soll wieder angebracht werden. Das allein könnte bis zu 10 000 Euro kosten.

Der Förderverein legt sich deshalb mächtig ins Zeug, um einen hohen Eigenanteil aufzubringen. So beruhen Kostenschätzung und Ausschreibungsvorbereitung auf Sponsoring. Das Leipziger Architekturbüro Behzadi und Partner stellte sie dem Förderverein unentgeltlich zur Verfügung. „Das war auch der Grund, warum wir der Planung vertraut haben“, gesteht Randi Friese. Anuschah Behzadi ist ein Studienfreund von ihr, die Vereinssprecherin konnte ihn für die unentgeltliche Arbeit gewinnen. Zum zehnten Geburtstag des Fördervereins 2016 hatte der bekannte Architekt das Projekt selbst in Schloss Lauterbach vorgestellt. Die Planung erfolgte nach historischen Archivvorlagen und Fotografien in Abstimmung mit dem Denkmalamt. Nun müssen Gemeinde und Förderverein den Leipziger dazu bringen, die Ausschreibung aufzuheben und ein neues Leistungsverzeichnis vorzulegen. Das kostet allerdings wieder Zeit.

Für den Wiederaufbau des Schlosstürmchens stehen aktuell Fördermittel über den Dresdner Heidebogen von 34 436 Euro zur Verfügung. Die Stiftung Denkmalschutz unterstützt das Vorhaben mit 4 000 Euro. In der Aktion „Turmherren“ des Fördervereins wurden bisher 42 767 Euro eingeworben. 4 797 Euro will der Förderverein noch schaffen, um den Eigenanteil hinzukriegen. Auch der Freundeskreis Schlösserland wurde um Unterstützung gebeten.

Ein Zurück gibt es also nicht. Und warum auch. Eine Lösung wird sich finden. Immerhin wurde vor zehn Jahren bei der Dachsanierung bereits der Turmstumpf für eine spätere Rekonstruktion mit einer Metallhaube verkleidet. Auch der Gemeinde Ebersbach bringt es Vorteil, wenn das touristisch und kulturell relevante Schloss sein ursprüngliches Aussehen zurückerhält. Das Architekturbüro Behzadi hat auf seiner Internetseite das Projekt schon als Referenz aufgelistet, weil die Baugenehmigung bereits im Vorjahr erteilt wurde. Dann wird das Türmchen eben erst 2018 gebaut.

