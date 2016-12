Preisgeld kommt mit in den Garten Weil eben nicht nur Gegessen wird, was auf dem Tisch kommt, hat eine Kita in Stolpen 750 Euro erhalten.

Stolpen. Das Team der Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ in Stolpen ist dem Aufruf der Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren gefolgt. Dieser lautet „Kinder esst nicht irgendetwas“. Das kommt bei den Weltentdeckern tatsächlich nicht auf den Tisch. Sie genießen ihr Mittagessen aus der Gogelmoschküche, in der täglich frisch gekocht wird. Die Küche befindet sich in der unteren Etage des Gogelmosch-Hauses, in dem auch die Kindertagesstätte ihre Räume hat.

Sie lassen sich aber nicht nur das Essen vorsetzen, sondern sind selbst aktiv. Sie bauen auch selbst einiges an. Deshalb hat die Jury von „Kinder, esst nicht irgendwas!“ auch entschieden, die Kita mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro zu bedenken. Gesunde Ernährung, viel frische Luft und das Kennenlernen der Natur steht seit jeher im Erziehungsplan der Kindertagesstätte. Das Preisgeld selbst wird nun sicherlich auch wieder mit für die Gartengestaltung vor der Einrichtung verwendet. (SZ)

