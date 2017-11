Preisgeld für die Neumannmühle Geld kann der Förderverein im Kirnitzschtal nie genug haben. Jetzt kommt unverhofft ein stattlicher Betrag dazu.

Manfred Heerlein (vorn Mitte) nimmt von Robert Dechsler von Radio Dresden (rechts) und Rene´ Röder Bezirksdirektor von Sachsenlotto (links) den Scheck entgegen. © Dirk Zschiedrich

Manfred Heerlein vom Förderverein Technisches Denkmal Neumannmühle im Kirnitzschtal hat immer die Ohren offen, wenn es um Gewinnspiele für Vereine geht. Denn da könnte ja auch etwas für seinen Förderverein dabei sein. Deshalb tippt und spielt er mit, wo er nur kann.

Und so kam ihm die jüngste Gewinnspielaktion gerade recht. Denn auch in diesem Jahr würdigen Sachsenlotto und Radio Dresden aktive Vereine mit 1 000 Euro. Egal, ob Sport, Kultur oder Bildung, jeder Verein konnte sich bewerben. Den „Vereinstausender“ schon fest im Blick, zögerte Manfred Heerlein nicht lange. Er bewarb sich mit den Aktionen und Bemühungen, die die Vereinsmitglieder unternehmen, um das technische Denkmal zu erhalten. Und das beeindruckte offenbar. Denn vor wenigen Tagen kam die frohe Botschaft. Der Förderverein hatte tatsächlich den Vereinstausender gewonnen. Und inzwischen ist der Scheck auch im Kirnitzschtal angekommen – und das Geld bereits fest verplant. „Eine so große Summe habe ich für den Verein noch nicht gewonnen. Klar, dass wir uns darüber freuen und auch schon wissen, wofür wir das Geld verwenden“, sagt Manfred Heerlein. Finanzielle Unterstützung nimmt der Förderverein immer gern in Anspruch. Denn es geht nicht nur um den Erhalt des technischen Denkmals, sondern auch um die Ausgestaltung von wechselnden Ausstellungen. Darauf legt der Verein Wert, um den Besuchern auch immer mal wieder etwas Neues anbieten zu können. Der Vereinstausender soll zum Beispiel für die Ausstellung zur Flößerei auf der Kirnitzsch verwendet werden, die für nächstes Jahr in Vorbereitung ist, sagt Vereinschef Heerlein.

