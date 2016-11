Preisgeld für die kleinen Weltentdecker

Das Team der Kindertagsstätte „Kleine Weltentdecker“ in Stolpen ist dem Aufruf der Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren gefolgt. Dieser lautet „Kinder esst nicht irgendetwas“. Das kommt bei den Weltentdeckern tatsächlich nicht auf den Tisch. Sie genießen ihr Mittagessen aus der Gogelmoschküche, in der täglich frisch gekocht wird. Die Küche befindet sich in der unteren Etage des Gogelmosch-Hauses, in dem auch die Kindertagesstätte ihre Räume hat. Sie lassen sich aber nicht nur das Essen vorsetzen, sondern sind selbst aktiv. So haben sie in diesem Jahr zum Beispiel Kartoffeln angebaut, 25 Kilo geerntet und diese in die Küche zur Verarbeitung gegeben. Auch die Sträucher im Garten haben im Sommer reichlich Früchte getragen. All diese Schilderungen haben die Jury von „Kinder, esst nicht irgendwas!“ wohl erwogen, die Kita mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro zu bedenken. (SZ/aw)

