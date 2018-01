Preise übergeben Die Adventskalendertürchen des Lions Club Sebnitz sind alle geöffnet. Jetzt können sich die Gewinner freuen.

Sven Lindner aus Sebnitz (Mitte) kann sich über ein Fahrsicherheitstraining auf dem Nürburgring freuen. Der Preis wurde ihm von Thilo Herrmann, Alexander Ortner, (v.l.) sowie von Werner Klose und Arndt Rußig überreicht (v.r.). © Jansen

Sebnitz. Kürzlich konnten die ersten Hauptpreise aus der letzten Adventskalenderaktion des Lions Club Sebnitz übergeben werden. Darüber informiert Vizepräsident Hans-Friedrich Jansen. Traditionell werden die Hauptpreise immer persönlich durch den Lions Club übergeben.

Der Hauptpreis, ein Reisegutschein über 1 000 Euro, gesponsert von der Firma Müller-Bus-Reisen aus Stolpen ging an Familie Wilhelm aus Pirna-Copitz.

Ein weiterer Hauptpreis vom 24. Dezember, der Gutschein für eine Ballonfahrt gestiftet vom Bad Schandauer Hotelier Daniel Mitzscherlich, ging an Familie Mai aus Sebnitz. Zu guter Letzt konnte auch der Gutschein für das Fahrsicherheitstraining auf dem Nürburgring mit Stellung eines Skoda-Fahrzeugs sowie zwei Übernachtungen, unterstützt von der Nürburgringgesellschaft, dem Autohaus Rußig und den Herrmann Industrieanlagen, beide aus Neustadt, an Sven Lindner aus Sebnitz überreicht werden. „Alle Preisträger freuten sich sehr über ihren Gewinn betonten aber auch, dass der Kalenderkauf letztlich für einen guten Zweck getätigt wurde, sagt Hans-Friedrich Jansen. Von dem Erlös werden in diesem Jahr Theatergruppen im Altkreis Sebnitz unterstützt.

Der Lions Club weist nochmals darauf hin, dass die Gewinne bis zum 31. Januar bei den Sponsoren oder bei Radio Viebig in Neustadt (bei Ausgabe „ZA“) abgeholt werden müssen. Auch bei den restlichen Hauptpreisen haben sich Gewinner noch nicht gemeldet. Wer also einen solchen Kalender gekauft hatte, sollte schnell noch einmal nachsehen, ob sich nicht doch ein Gewinn dahinter verbirgt. (SZ)

Die Gewinnnummern können weiterhin im Internet eingesehen werden.

zur Startseite