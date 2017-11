Preise im Wert von fast 9 000 Euro zu gewinnen Mit der Weihnachtslotterie sollen soziale Projekte in Radebeul unterstützt werden.

Die Lose sind auf den Radebeuler Weihnachtsmärkten, im Familienzentrum, an der Tourist-Info, in Kindertagesstätten und in vielen Geschäften erhältlich. © Norbert Millauer

Der Losverkauf der Weihnachtslotterie hat heute begonnen. Veranstaltet wird sie vom sozialen Bündnis Radebeul, einem Zusammenschluss von zwölf karitativen Trägern und einem Wirtschaftsverband. Die Weihnachtslotterie hat aufgestockt. Dieses Jahr gibt es erstmalig 10 000 statt 8 000 Lose, die seit Juni per Hand hergestellt wurden. Der Erlös der Weihnachtslotterie kommt zu 100 Prozent sozialen Projekten in Radebeul zugute.

„Nicht ein Cent des Erlöses geht in Papier oder Tackernadeln. Alles wird zu 100 Prozent gespendet“, so Elmar Günther Leiter des Amtes für Bildung, Jugend und Soziales in Radebeul. In diesem Jahr unterstützt das Soziale Bündnis Radebeul mit den Einnahmen die Radebeuler Tafel, das Frauenschutzhaus, den Deutschen Kinderschutzbund Radebeul und das Familienzentrum Radebeul.

Die Radebeuler Tafel kann auf diesem Wege ihren Besuchern Fahrkarten für den ÖPNV zur Verfügung stellen. Momentan besuchen etwa 180 Menschen die Radebeuler Tafel. Es gebe aber noch mehr Berechtigte, meint Tafelleiter Christian Fischer. Doch die Schamgrenze sei hoch. Viele Tafelmitglieder haben bei der Herstellung der Lose geholfen.

Das Frauenschutzhaus investiert die Lotterieerlöse in eine Dauer-Fahrkarte für Bus und Bahn, die von den schutzsuchenden Frauen für wichtige Behördengänge benutzt wird. Der Kinderschutzbund bietet Kindern aus einkommensschwachen Familien Ferienfahrten an. Das Familienzentrum nutzt die Gelder für den geplanten Seniorenfahrdienst 2018.

Mit einem Los im Wert von 50 Cent können die Teilnehmer auf einen von 874 Preisen im Gesamtwert von 8 600 Euro hoffen. Der Hauptgewinn ist ein Fahrrad im Wert von 500 Euro, das der Rotary Club Radebeul gemeinsam mit der Tretmühle sponsert. Auch zu gewinnen: 57 Einkaufsgutscheine der drei Radebeuler Rewe- Märkte von Frank Scharschuh, Michel Reimer und Björn Keyser im Wert von bis zu 50 Euro.

„Es beteiligen sich unglaublich viele Unternehmen aus Radebeul und Umgebung mit Sachpreisen und Gutscheinen. Außerdem haben wir tolle Eintrittskarten für kulturelle Einrichtungen wie die Landesbühnen Sachsen und das Karl-May-Museum unter den Gewinnen. Wir danken alle Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung, die so ein breites und attraktives Gewinnspektrum ermöglicht“, betont Mathias Abraham, Leiter des Familienzentrums Radebeul.

In den letzten Jahren kritisierten einige Teilnehmer der Weihnachtslotterie, dass es zu wenige Preise gebe. Elmar Günther sagt jedoch, das es gezielt keine Trostpreise geben solle. In erster Linie sollen die Bedürftigen gefördert werden.

Wer kam überhaupt auf die Idee für die Weihnachtslotterie? Vor acht Jahren entstand die Idee. Man tüftelte, wie man soziale Projekte am besten unterstützen könne.

Die Lose werden auf den Radebeuler Weihnachtsmärkten, im Amt für Bildung, Jugend und Soziales auf der Hauptstraße 4, im Familienzentrum Radebeul Altkötzschenbroda 20 sowie in vielen Geschäften auf der Hauptstraße und in Altkötzschenbroda, in Kindertagesstätten und in der Tourist-Info verkauft.

Alle beteiligten Sponsoren sind abrufbar unter www.familieninitiative.de.

