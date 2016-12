Preise für pfiffige Kinder Über 40 Weihnachtsbäume schmückten Mädchen und Jungen in Bischofswerda. Jetzt gab es den verdienten Lohn.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Kinder aus dem Haus „Buddelflink“ in Großdrebnitz bekamen für ihre Bäume gleich zwei Preise. Sehen kann man sie am Reisebüro Unger an der Kamenzer Straße und bei Gerds Fischeck an der Kirchstraße. © Rocci Klein Die Kinder aus dem Haus „Buddelflink“ in Großdrebnitz bekamen für ihre Bäume gleich zwei Preise. Sehen kann man sie am Reisebüro Unger an der Kamenzer Straße und bei Gerds Fischeck an der Kirchstraße.

Platz 1 bei den Krippen- und Kindergartenkindern: der Baum der Kita Buddelflink am Reisebüro Unger.

Platz 1 bei den Schulen und Horten: der Baum der Grundschule Süd am Optikergeschäft Grünberg. Fotos: SZ/Ingolf Reinsch

Kinder aus der Großdrebnitzer Kita „Buddelflink“ schicken die Schiebocker im Advent auf Reisen. Für den Weihnachtsbaum vor dem Reisebüro Unger bemalten sie dunkelbraune Koffer, vergoldeten Nüsse, bastelten Kreuzfahrtschiffe – fantasievoll als Nussschale mit Segel. Dafür gab es am Freitag zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes einen der beiden ersten Preise in einem Wettbewerb, zu dem Werbegemeinschaft und Stadt Bischofswerda Kitas, Schulen und Horte aufgerufen hatten. Bewertet wurden die Bäume in zwei Altersgruppen: für Krippen- und Kindergartenkinder sowie für Schulen und Horte. Platz zwei bei den Kleinen belegte die Krippe „Anne Frank“ mit ihrem Baum vor der Parfümerie Tina, Platz drei ging noch einmal an die Großdrebnitzer. Für Gerds Fischeck gestalteten sie einen Baum mit Fischen.

Bei den Älteren ging der erste Platz an die Grundschule Süd. Sie setzte ihr „Patengeschäft“ Optik Grünberg auch sehr gut in Szene, befand die Jury mit Vertretern der Werbegemeinschaft, der Stadt und der SZ. Passend zum Handwerk schmückten die Schüler den Baum unter anderem mit ausgefallenen Brillen. In dieser Altersgruppe vergab die Jury zwei zweite Plätze, weil es Punktgleichheit gab, an den Acht-Sterne-Hort für den Baum vor dem Handarbeitsgeschäft von Gudrun Israel und die Schule zur Lernförderung für den Baum am Geschäft „Mode für Sie und Ihn“. Die Preisträger können sich über einen Geldgutschein mit 30 Euro, 25 bzw. 20 Euro honoriert. Das Geld kommt anteilig von der Werbegemeinschaft und der Stadt. Schon beim Schmücken hatten sich die Händler bei den Kindern mit Süßigkeiten und anderen kleinen Präsenten bedankt.

„Es gibt bei diesem Wettbewerb nur Gewinner“, sagte Elke Förster von der Werbegemeinschaft. „Alle haben sich sehr viel Mühe gegeben und tolle Bäume gestaltet.“ Für die Jury war es keine leichte Entscheidung. Sie bewertete die Bäume nach dem Gesamteindruck, der Kreativität, dem Material und dem Arbeitsaufwand. (SZ)

zur Startseite