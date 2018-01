Preise für Gans, Ente und Taube Nach der einjährigen Zwangspause wegen der Geflügelpest findet die Kreisschau nun wieder statt.

Am Wochenende findet wieder die Rassegeflügelschau in Colmnitz statt. Das freut auch Matthias Friebel, Vorsitzender des Rassegeflügelzüchter-Kreisverbands. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Colmnitz. Etwa 90 Aussteller, hauptsächlich aus dem ehemaligen Weißeritzkreis, zeigen ihre Tiere am Wochenende auf der 60. Kreisrassegeflügelausstellung in Colmnitz. Zeitgleich findet dort außerdem die Kreisjugendschau statt.

Den Besucher erwarten mehr als 600 Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben in verschieden Rassen und seltenen Farben, sagt Matthias Friebel, Vorsitzende des Rassegeflügelzüchter-Kreisverbands im früheren Weißeritzkreis. Auf die anstehende Schau freue er sich nach der verordneten Zwangspause im vergangenen Jahr umso mehr. Wegen der Geflügelpest musste die Kreisrassegeflügelausstellung ausfallen und die Tiere im Stall bleiben. „Es war eine harte Zeit für uns. Und die Stallpflicht hat ihre Tribute gefordert, die Fortpflanzung hat nicht optimal geklappt.“ Vor allem Enten und Gänse haben deshalb weniger Nachkommen. „Wir hoffen, dass sowas nicht noch mal passiert.“

Für die Schau, die am Freitag beginnt, ist schon alles vorbereitet. Die Vereinsmitglieder haben die Käfige aufgebaut und die Halle dekoriert. Am Donnerstag werden die Tiere angeliefert und von zehn Preisrichtern unter die Lupe genommen. Rund 80 Kinder aus den umliegenden Kindergärten besuchen die Schau am Freitagvormittag. „Vielleicht sind auch ein paar Küken zu sehen, mal schauen, ob sie noch schlüpfen.“ Außerdem gibt es eine kleine Eierausstellung, bei der die Besucher sehen können, welches Huhn welchem Ei entschlüpft ist. Am Ende geht es natürlich aber auch um die Kreismeisterschaft in verschiedenen Altersklassen mit Prämierung. Mitglieder des Kreisverbands der Rassegeflügelzüchter Freital/Dippoldiswalde und die Colmnitzer Züchter stehen zudem Geflügelhaltern beratend zur Seite.

Die Schau in der Ausstellungshalle Nordstraße 5 findet am Freitag, 19. Januar, von 13 bis 18 Uhr statt. Außerdem ist am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

