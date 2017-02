Preise für Dippser Musikschüler

Musikschüler aus Dippoldiswalde haben sich in Freital am Wettbewerb „Jugend musiziert beteiligt“, wie Musikschulleiterin Philina Gläser informierte. Dabei haben zwei Paare einen ersten Preis erreicht. Clara Böhme und Melanie Ranft haben sich in der Altersgruppe der Neun- und Zehnjährigen 21 Punkte und damit einen ersten Preis erspielt. In derselben Altersstufe erreichten Adele und Clementine Gaffron 22 Punkte und ebenfalls einen ersten Preis. Weiter erfolgreich waren Lena Kano und Rahel Heller aus der Gruppe der 17- und 18-Jährigen. Mit 20 Punkten bekamen sie einen zweiten Preis. Sie haben als Bläser-Ensembles mit Blockflöte am Ausscheid teilgenommen. „Eine solche Teilnahme bringt immer einen Gewinn an persönlicher Erfahrung und musikalischer Reife. Wichtig ist nicht die erreichte Punktzahl, sondern die Teilnahme überhaupt“, sagt Gläser.

Die Dippser Schüler haben beim Wettbewerb in Freital mitgespielt, weil die Musikschule in Dippoldiswalde derzeit keine geeigneten Bedingungen für einen solchen Wettbewerb hat. Die früheren Musikschulräume in der ersten Etage der Parksäle sind aus Brandschutzgründen nach wie vor gesperrt. (SZ/fh)

