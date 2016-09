Preise für die schönste Wiese Bergwiesen sollen erhalten bleiben. In Königstein werden deshalb die Schönsten ausgezeichnet.

Bergwiesen sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch gut für die Umwelt. © Frank Baldauf

An der Südseite des Liliensteines in Königstein-Ebenheit findet am 18. September das Bergwiesenfest statt. Organisiert wird das vom Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Unterstützt wird es durch die Euroregion Elbe/Labe in der Nationalparkregion der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Dazu hatte der Landschaftspflegeverband wieder einen Bergwiesenwettbewerb ausgeschrieben. „Er bietet die Möglichkeit für Besitzer und Bewirtschafter, ihre schönsten Wiesenflächen zu präsentieren“, sagt Matthias Roitzsch vom Pflegeverband.

Bewertet wurden Zustand und Entwicklung der Fläche, Artenreichtum, Nährstoffgehalt, die Art und Weise der Bewirtschaftungsart der Fläche und einiges mehr. Eine tschechisch-deutsche Jury hatte die ungemähten Flächen bereits im Mai begutachtet. Der Wettbewerb wird am 18. September, 14 Uhr, mit der Präsentation der schönsten Bergwiesen abgeschlossen.

Zum Fest erwartet die Besucher einiges mehr, wie einen Naturmarkt mit regionalen deutschen und tschechischen Anbietern. Es gibt ein vielfältiges Bildungsangebot für Kinder und Erwachsene über Natur- und Landschaftsschutz in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz mit Naturspielen, die Besichtigung des Bauernhofes Lehmann, Pilzberatung, kulturhistorische Führungen rund um und über den Lilienstein und mehr. Eine Attraktion wird das historische Sensendengeln. Sensen können mitgebracht werden. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Gruppe „The Cluricaune“ mit Irisch-Folk-Musik. (SZ)

Bergwiesenfest in Königstein-Ebenheit, am 18. September, von 10 bis 17 Uhr

zur Startseite