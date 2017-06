Preise für Brau-Spezialitäten Die saisonalen Biere Elbsommer und Maibock erhielten bei Craft-Beer-Wettbewerb Gold.

Doppel-Auszeichnung für Sachsens älteste Privatbrauerei: Die beiden Meißner Brau-Spezialitäten Elbsommer sowie Maibock wurden mit dem „International Craft Beer Award“ 2017 in Gold ausgezeichnet, teilte die Meissner Schwerter Privatbrauerei jetzt mit. Der renommierte Craft Beer Award wird vom Meininger Verlag aus Rheinland-Pfalz vergeben. Dabei verkostet eine 80-köpfige Fachjury aus Braumeistern, Fach-Gastronomen sowie Journalisten knapp 1 000 Biere aus 28 Ländern in insgesamt 63 verschiedenen Bierstilen. Im Anschluss werden die Biere in den vier Kategorien „Optik“, „Geschmack“, „Geruch“ sowie „Trinkfreude“ bewertet.

„Mit dem Begriff ‚Craft Beer‘ verbinden wir in Meißen ungewöhnliche handwerkliche Ideen sowie erstklassige Zutaten“, betont Braumeister Bernd Heitmann und führt weiter aus: „Die Auszeichnung mit dem begehrten Craft Beer Award in Gold bestätigt unseren Weg.“ (SZ)

