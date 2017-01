Preise für Altstadtfest werden erhöht Dass die Preise für das Burg- und Altstadtfest erhöht werden, steht fest – um wie viel aber noch nicht.

Wer zum Leisniger Burg- und Altstadtfest will, muss zukünftig mehr bezahlen. © Archiv/André Braun

Dass die Preise für das Burg- und Altstadtfest erhöht werden, steht fest – um wie viel aber noch nicht. Fünf Euro pro Tag sei bereits der Eintritt für die Burg Mildenstein, so Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Und während des Festes würden sehr viel mehr Kultur und andere Aktivitäten geboten. Außerdem werde darüber nachgedacht, ob der Rabatt, den zum Beispiel die Feuerwehrleute und die Oldtimerfreunde erhalten, verändert werden könnte. Es gebe bereits neue Preisvorstellungen, aber die seien noch nicht spruchreif. Definitiv sollen sie dieses Jahr eingeführt werden. „Wir werden sehen, ob sie angenommen werden oder nicht“, so Goth. Zudem habe der Sicherheitsdienst 2016 einige Tausend Euro mehr gekostet als zuvor. Deshalb werde auch in diesem Bereich über eine Strukturänderung nachgedacht. „Wir müssen prüfen, ob wir wirklich fünf, sechs Kassen brauchen“, meint Goth. (DA/rt)

zur Startseite