Preisbindung wird beim nächsten Markt kontrolliert Kerstin Otto hat es nicht so mit Bürokratie. Doch beim Weihnachtsmarkt 2018 muss sie über ihren Schatten springen.

Nachtwächter Dietrich Simon vom Heimatverein war beim Weihnachtsmarkt in Leisnig dabei. © André Braun

Leisnig. In großer Runde haben die Mitwirkenden des Weihnachtsmarktes Ende vergangener Woche zusammengesessen. Vorrangig Vereine, aber auch einige Selbstständige hatten ihre Angebote unterbreitet. Alle durften zu Wort kommen, ihre Eindrücke, Hinweise und Änderungswünsche zu Protokoll geben.

„Wir als Veranstalter sind mit der Resonanz zufrieden gewesen“, sagte Kerstin Otto auf DA-Anfrage. Die Leiterin der Stadtbibliothek organisierte im zweiten Jahr in Folge für die Kommune den Weihnachtsmarkt. Das Programm sei beim Publikum wirklich gut angekommen. Mehrfach lobend erwähnt hätten Besucher ihr gegenüber den Live-Auftritt der Döbelner Band „Inside of me“. Aber auch vieles andere habe Anklang gefunden.

Gleichwohl gab es ebenso Kritik. Eine nannte Sven Wolf, Chef des Leisniger Gewerbevereins, schon nach der Auswertung in vereinsinterner Runde. Im Vorfeld gab es Absprachen unter den Mitwirkenden, beim Glühwein einheitlich 2,50 Euro zu verlangen. An einem Stand hielten sich die Beteiligten nicht daran. Wohl oder übel wird es deswegen beim nächsten Markt dazu Kontrollen geben. Das nannte Kerstin Otto als eine Konsequenz der Auswertung. Sie sei zwar nicht so fürs Kontrollieren. Doch um nicht weitere Mitwirkende vor den Kopf zu stoßen, sei das wohl nötig. Ob alle Händler einen funktionierenden Feuerlöscher griffbereit haben, das muss sie schließlich auch überprüfen.

Potenzial gibt es nach den Worten der Organisatorin bei der Kostümierung. Auch die war eigentlich im Vorfeld verabredet, offenbar aber nicht immer durchgestellt worden. Als positives Beispiel für eine gelungene Beteiligung nannte Kerstin Otto den Verein Lebenszeit. Dessen Vertreter fielen durch nett anzusehende, selbst genähte Kostüme und einen liebevoll geschmückten Stand auf. (DA/sig)

