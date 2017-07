Preisaufschlag im Nahverkehr

Die Fahrgäste: So viele Menschen sind noch nie in Bus und Bahn gestiegen Insgesamt beförderten alle 14 Unternehmen im VVO vergangenes Jahr etwa 210 Millionen Menschen. Das sind 4,7 Millionen Fahrgäste mehr als 2015, wie aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht – ein Rekord. Das zeigt sich auch beim Umsatz: Rund 173 Millionen Euro wurden eingenommen, ein Plus von siebeneinhalb Millionen Euro innerhalb eines Jahres. Stärkster Umsatzbringer waren die Abo-Monatskarten. Ausgerechnet diese sollen jetzt teurer werden.

Die Preise: Stammkunden müssen ab August mehr zahlen Während Einzelfahrten und Tageskarten so viel kosten wie bisher, erhöht der VVO am 1. August die Preise für alle Monatskarten und die Wochenkarte. Damit trifft es in diesem Jahr vor allem die Vielfahrer. Die Abo-Monatskarte für die Tarifzone Dresden kostet in Zukunft 50,90 Euro für einen Erwachsenen – 1,20 Euro mehr als bisher. Außerhalb der Landeshauptstadt kostet die Karte für eine Tarifzone 40,90 Euro (plus ein Euro). Wer eine Karte für zwei Tarifzonen abonniert hat, zahlt nach dem neuen Tarif künftig 75,10 Euro. Bislang waren es 74,50 Euro.

Die Ursachen: Steigende Kosten können nicht gedeckt werden Der Verbund begründet die Preiserhöhung von durchschnittlich 1,9 Prozent mit gestiegenen Kosten fürs Personal, Material und für Energie. Mit Einsparungen sei dies nicht auszugleichen, heißt es. Alte Wochen- und Monatskarten können bis Ende August genutzt werden. Die Jahreskarte, die genau für ein Kalenderjahr galt, wird ab 2018 abgeschafft. Als Alternative bleibt den Besitzern künftig die Abo-Monatskarte, die nicht an ein Kalenderjahr gebunden ist.

Die Zufriedenheit: Mittelmäßige Note für Preis-Leistung, gute fürs Liniennetz Im Großen und Ganzen sind die Kunden zufrieden mit dem VVO. Note 2,4 ergab die letzte Befragung unter 1675 Sachsen. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in den Details. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis erhält der Verbund eine 3,2. Am glücklichsten scheinen die Fahrgäste mit der Schnelligkeit zu sein – Note 2,3. Dabei zeigt sich, dass das Angebot in Dresden etwas besser bewertet wird als im Umland. Vor allem das Liniennetz erhält bessere Noten.