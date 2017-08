Preisaufschlag für Vielfahrer Die Jahreskarte beim VVO ist abgeschafft. Es gibt eine Alternative, die aber teurer ist. Grund sind die Negativzinsen.

Da ist schnell ein Fünfziger weg: Weil die Jahreskarte im VVO ab 2018 abgeschafft wird, bleibt Vielfahrern künftig nur die Abo-Monatskarte. Je nach Tarifzonenart und -zahl kostet die aufs Jahr gesehen etwa zwischen 32 und 121 Euro mehr.



Es klingt zunächst nach einer moderaten Erhöhung. Seit 1. August gelten im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) neue Preise. Im Schnitt zahlen Kunden 1,9 Prozent mehr. „Bei Einzelfahrscheinen und Tageskarten ändert sich nichts“, sagt Peter Kreher, Abteilungsleiter für Finanzen und Tarif. Stattdessen werden Wochen- und Monatskarten um einige Euros teurer. Grund seien gestiegene Kosten für Material und Personal.

SZ-Leser Joachim Hoffmann ärgert sich nicht unbedingt über diese Preissteigerung. Er kritisiert eine Änderung in den Tarifbedingungen, die der Kunde nur im Kleingedruckten mitbekommt. Denn eine Jahreskarte gibt es ab 2018 nicht mehr. Wer oft und viel fährt und auf die VVO angewiesen ist, muss ab dem kommenden Jahr zwölfmal den angegebenen Monatspreis zahlen. Für Hoffmann, der in der Tarifzone 1 unterwegs ist, bedeutet das eine Preissteigerung um acht Prozent. Bisher zahlte er 565,80 Euro für die Jahreskarte. Künftig sind es 610,80 Euro. „Ich empfinde diese Neuregelung für uns langjährige Jahreskartennutzer ungerecht und unangemessen“, schreibt er in einem Beschwerdebrief an den VVO in Leipzig, den er auch an die SZ gesendet hat. So wie Joachim Hoffmann geht es auch anderen. 9 527 Jahreskarten für die Tarifzone Dresden wurden 2017 verkauft. Knapp 2 000 davon wurden zum ermäßigten Preis vergeben.

Tatsächlich hat die Versammlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Oberelbe Ende 2016 nicht nur die neuen Tarife beschlossen, die ab August gelten. In derselben Sitzung vergangenen November fiel auch der Beschluss, die Jahreskarte ab 2018 abzuschaffen. „Was bleibt, ist die Möglichkeit im Einmalbezug im Voraus für zwölf Monate eine Abo-Monatskarte zu erwerben. Im Unterschied zur Jahreskarte kann neu die Abo-Monatskarte im Einmalbezug sogar flexibel zu jedem beliebigen Monatsersten erworben werden“, sagt VVO-Marketingchefin Gabriele Clauss.

Mehr Geld für mehr Qualität

Nur ist die Abo-Monatskarte deutlich teurer. Je nach Art und Anzahl der Tarifzonen zahlen Jahreskartenbesitzer zwischen 6,9 und 9,8 Prozent mehr, zeigt eine Berechnung der SZ. Das trifft etliche Vielfahrer im VVO-Gebiet: So wurden laut dem Verkehrsverbund im vergangenen Jahr über 11 000 Jahreskarten verkauft. Diese Kunden zahlen ab 2018 mit der Abo-Monatskarte drauf – sofern sie Bus und Bahn treu bleiben.

In einer Pressemitteilung geht der VVO nur mit wenigen Worten auf das Aus der Jahreskarte ein. Gründe für die neue Regelung nennt Gabriele Clauss erst auf Nachfrage. Schuld ist die aktuelle Null- beziehungsweise Negativzinspolitik der Zentralbank. Bislang konnte der VVO den vergünstigten Preis der Jahreskarte mit Zinsen ausgleichen. Sprich: Für den VVO war das im Voraus bezahlte Jahresticket eine Art Geldanlage, die Zinseinnahmen generierte. Das geht nun nicht mehr. „Der Jahreskarte fehlt somit die kalkulatorische Berechtigungsgrundlage.“

Leicht machten es sich die Verbandsvertreter bei ihrem Beschluss wohl nicht. Über jede Anpassung werde intensiv diskutiert, sagt Pirnas Landrat Michael Geisler (CDU), der als einer von sechs Vertretern für den Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Gremium sitzt. „Auch über die Abschaffung der Jahreskarte gab es Gespräche, in denen das Für und Wider erörtert wurde.“ Geisler betont, dass auch Qualität eine Rolle spiele, nicht nur der Preis. So habe der VVO das Angebot zuletzt etwa mit mehr S-Bahnen Richtung Meißen und einer neuen Buslinie durchs Müglitztal erweitert. „Was hilft ein günstiges Ticket, wenn dann kaum noch Busse und Züge fahren?“

Auch der Dresdner Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi, der für die Stadt im Zweckverband sitzt, verweist auf das bessere Angebot. Zudem würden Tariferhöhungen nicht willkürlich erfolgen. Widerstand gab es trotzdem. „Wir haben uns gegen die Abschaffung der Jahreskarte gewandt“, sagt Lichdi, genauso wie gegen die Tariferhöhung. Vergebens.

Joachim Hoffmann hat dem VVO einen Vorschlag gemacht, wie die vielen Stammkunden besänftigt werden können. Demnach sollte das Unternehmen bei Vorauszahlung für ein Jahr fünf Prozent Rabatt gewähren. Fahrgast-Treue sollte nicht bestraft werden, sagt er. Große Hoffnung, dass er mit diesem Wunsch auch gehört wird, sollte sich der Dresdner nicht machen. „Ein Rabatt ist wegen der Nullzinspolitik der Zentralbanken derzeit nicht möglich“, teilt VVO-Sprecher Christian Schlemper mit. (mit acs)

