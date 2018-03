Preis für Steinreich-Chefin Karen Trepte erhält den Unternehmerinnen-Preis „Adelie“ für ihren Mut als Geschäftsfrau. Sie ist die Erste, die so geehrt wird.

Karen Trepte. © Steffen Unger

Hohnstein. Karen Trepte, die seit sechs Jahren die Erlebniswelt „Steinreich“ nahe der Bastei in der Sächsischen Schweiz betreibt, hat den sächsischen Unternehmerinnen-Preis „Adelie“ gewonnen. Adelie steht für Anfangen, Dranbleiben, Energie, Leidenschaft, Ideen, Erfolg – allesamt Eigenschaften, die eine erfolgreiche Unternehmerin benötigt, um ihr Unternehmen langfristig am Markt zu etablieren. Der Award wurde am Freitagabend im Dresdner Art’otel erstmalig verliehen.

Die Jury fand den unternehmerischen Mut Karen Treptes und das Konzept der Erlebniswelt „Steinreich“ besonders preiswürdig. Der Themenpark zu regionalen Sagen und Legenden hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt. (SZ)

zur Startseite