Preis für rauchenden Rechner

Der Räucherrechner © Saxonia Systems

Wenn ein Rechner raucht, ist das normalerweise kein gutes Zeichen. Doch dieses Beispiel hier steht für preisgekrönte sächsische Teamarbeit. Es handelt sich um ein etwa zehn Zentimeter hohes Räucherhäuschen in Gestalt eines Computers.

Es wurde im Erzgebirge in den KWO Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau in Handarbeit gefertigt. Die Idee dazu lieferte das Dresdner IT-Unternehmen Saxonia

Systems, das seine Kunden Ende vergangenen Jahres mit diesem außergewöhnlichen Nikolausgruß überraschen wollte. Die Promotion-Aktion „Wir lassen unsere Rechner für Sie rauchen“ wurde nun auf der Fachmesse „Haptica“ in Bonn mit einem „Promotional Gift Award“ ausgezeichnet – das ist so etwas wie der Oscar der Werbeartikel.

Der Räucher-PC war der einzige ostdeutsche Teilnehmer an diesem internationalen Wettbewerb. Eine respektable Leistung, auch wenn sich die weihnachtlichen Gefühle gerade in Grenzen halten. (SZ/hbe)

zur Startseite