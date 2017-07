Preis für Pulsnitzer Firma Meditech wurde als „Ehrlicher Händler“ ausgezeichnet.

Die beiden Geschäftsführer von Meditech, Karsten Leonhardt (l.) und Maik Lange, blicken auf eine erfolgreiche Entwicklung ihres Unternehmens zurück. © Reiner Hanke

Die unabhängige Service-Value GmbH hat über 540 Händler aus 55 Branchen auf den Prüfstand gestellt, ob die Kunden ehrliches Verhalten tatsächlich wahrnehmen. Die Pulsnitzer Meditech Sachsen GmbH gehörte dazu und erhielt die Auszeichnung „Ehrlicher Händler“. Die Firma erreichte dabei einen Zustimmungswert von 96 Prozent. Die Kunden mussten die Händler darauf hin bewerten, ob Preise transparent sind, ob getroffene Aussagen verlässlich sind, versprochene Leistungen auch wirklich eingehalten wurden und ob die Händler dazu bereit sind, Fehler und Irrtümer einzugestehen. „Wir sind sehr stolz die Auszeichnung nun bereits zum dritten Mal zu erhalten. Für uns steht ein respektvoller und fairer Umgang mit unseren Kunden immer im Vordergrund.“, so Geschäftsführer Maik Lange. In den letzten Jahren konnten sich die 150 Meditech-Mitarbeiter über diverse Auszeichnungen freuen: „Ehrlicher Händler 2015 und 2016“, „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb 2016“ und „Testsieger“ (Qualitätsurteil „sehr gut“) im Bereich Beratungskompetenz in einer deutschlandweiten Servicestudie.

Meditech mit Hauptsitz in Pulsnitz bietet seit 25 Jahren ein umfangreiches Leistungsangebot von Orthopädieschuhtechnik, Orthopädietechnik, Sanitätshausfachhandel, Podologie, Rehabilitationstechnik, Medizintechnik, Praxisplanung und Medizinischer Gerätebau an. Dazu gehören auch 20 Sanitätshäuser zwischen Pulsnitz Riesa und Altenberg. In diesem Jahr feiert Meditech das 25. Firmenjubiläum. Am 2. September von 9 bis 12 Uhr lädt das Unternehmen deshalb zu einem „Blick hinter die Meditech-Kulissen“ in Pulsnitz ein. (SZ)

